''Сенсация'' Верховного Суда по "еврономерам": что теперь изменится

Верховный Суд Украины принял резонансное решение – отменил штраф в размере 8500 гривен за ввоз авто на еврономерах, признав отсутствие нарушения таможенных правил. Автолюбители ожидают, что тем самым Фемида признает законным использование транзитных машин.

В чем суть и решится ли проблема евроавто в стране – разбирался OBOZREVATEL.

В чем суть

Прецедент произошел благодаря иску физического лица. Так, истец ввез на территорию Украины с целью транзита автомобиль на номерах Эстонии, не снятый там с регистрации. В ходе судебных заседаний он признал, что ввез авто на еврономерах для длительного использования, а режим "транзит" указал во избежание таможенного оформления и уплаты налога.

Апелляционный суд отменил постановление суда первой инстанции и отказал в удовлетворении требований. Но истец не согласился, обжаловал его, ссылаясь на одно из решений Конституционного Суда. В нем говорится: пользование авто, ввозимого с целью транзита через таможенную территорию Украины, не является правонарушением. В результате – Верховный Суд жалобу удовлетворил.

“Основанием для ее принятия стало то, что истец в определенные Таможенным кодексом сроки (для автотранспорта – 10 суток, в случае перемещения в зоне деятельности одной таможни – 5 суток) не вывез автомобиль из Украины, и продолжает им пользоваться как транспортным средством, таможенное оформление которого не завершено”, — говорится в сообщении.

УН

Суд отметил, что в части 2 статьи 469 Таможенного кодекса четко определены действия, бездействие и условия, которые квалифицируются как правонарушения в отношении товаров, таможенное оформление которых не завершено. Такой таможенный режим, как временный ввоз, не определен как нарушение.

Революционное решение?

Позиция Верховного Суда Украины у многих водителей авто на еврономерах вызвала небывалый ажиотаж. Правда, автоюрист Владимир Лунев уверен, что никакой сенсации не будет.

“Автомобиль был зарегистрирован в Эстонии, истец – его непосредственный владелец. Нет состава правонарушения, потому что там указано именно хранение автомобиля, а он им пользовался. Такое понятие в законе не указано. Этот случай касается больше хранения автомобиля на каком-то складе, к примеру. Получается, при составлении на него протокола, было допущено ошибку – суд это подтвердил”, – пояснил OBOZREVATEL Лунев.

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По мнению юриста, ждать каких-либо продвижений для владельцев авто не стоит, ведь суды принимают решения в отношении каждого конкретного случая.

“Это прецедент, первое такое решение, но не факт, что дальше будет что-то подобное. Суды выносят очень много чего по еврономерам – один истец может выиграть, а десять проиграть, поэтому особо радоваться не стоит. Единственное – судья может взять такой опыт во внимание, но принимать решение будет, исходя из ситуации”, – подытожил Лунев.

При этом решение Верховного Суда действительно можно назвать необычным, ведь это одно из первых позитивных дел для владельцев евроавто. Как считает юрист Мария Натха, в будущем судьи будут обращать внимание именно на такую практику.

"Поскольку в Верховной Раде уже есть законопроект, который будет регулировать ввоз авто на "еврономерах", то можно сказать – мы видим прецедент и судьи могут его применять. У нас формируется новая практика, суды, если и пользуются чем-то, то только новыми тенденциями. Это еще раз подтверждает решения Конституционного Суда Украины - на временный ввоз не будет распространяться штраф по этой статье", – заявила OBOZREVATEL Натха, а также добавила, что после принятия закона по "еврономерам" ситуация снова изменится.

Как рассказала в эфире на ObozTV глава комитета по вопросам налоговой и таможенной политики, народный депутат от Блока Петра Порошенко Нина Южанина, украинцев обяжут при транзите авто вносить залог. В случае дальнейшей растаможки, он будет засчитан в сумму необходимых платежей.

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Стоит отметить, что сума залога будет гарантировать оплату таможенных платежей. Если вывезти машину в указанный срок, деньги вернут, если же владелец примет решения растаможить авто, они пойдут в счет оплаты пошлины, акциза и налога.

По ее словам, нынешние нормы относительно ввоза автомобилей и помещение их в режим транзита, – позволяют "получить на основании этого такую льготу как "условное полное освобождение".

"А потом физическое лицо прервало заявленный при таможенном оформлении транзит и хочет не нести за это ответственности, ссылаясь на неверно примененную к нему статью", – добавила она.