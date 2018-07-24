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США подготовили всеобъемлющий удар по России

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США начали работать над всеобъемлющим законопроектом по усилению санкций против России.

Инициаторами соответствующего проекта стали сенатор от Республиканской партии Линдси Грэм и сенатор от Демократической партии Боб Менендес. Об этом говорится на сайте республиканца, передает РИА "Новости".

"Привержены тому, чтобы конгресс сохранял активную роль в противостоянии российской агрессии. Поэтому мы представим всеобъемлющий законопроект в ближайшие дни, чтобы удостовериться, что санкции в рамках закона "О противодействии врагам Америки посредством санкций" (CAATSA) вводятся", — сказано в сообщении.

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Двухпартийный законопроект будет предполагать введение дополнительных санкций для максимального давления на кампанию Кремля против американской демократии.

Законопроект предполагает усиление экономического давления против энергетического и финансового секторов РФ, олигархов и предприятий с участием госкапитала, суверенного долга. Кроме того, сенаторы хотят создать Национальный центра реагирования на российские угрозы.

Как сообщал OBOZREVATEL, 6 апреля США внесли в санкционный список семь российских бизнесменов и 17 высокопоставленных чиновников, а также 14 компаний.

Позже Государственная дума РФ проголосовала за поправки в Уголовный кодекс, устанавливающие ответственность за исполнение санкций иностранных государств на территории страны, а также приняла законопроект о противодействии экономическим ограничениям США.

21 июля американский министр финансов Стивен Мнучин заявил, что санкции в отношении российского концерна "Русал" могут быть отменены.

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Тема
Санкции против России
Место
США
Объект
законопроект
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