"Будет шантажировать уже не Киев": Портников разоблачил планы "Газпрома"

После завершения строительства газопровода в обход Украины "Северный поток – 2" российский монополист "Газпром" начнет шантажировать Германию.

Такое предположение сделал журналист Виталий Портников на своей странице в Facebook, комментируя частичную победу польской нефтегазовой компании PGNiG над "Газпромом" в Стокгольмском арбитраже.

Отмечается, что в суде польские энергетики настаивали на том, что в 2014 году имели полное право требовать уменьшения цены на российский газ в соответствии с заключённым еще в 1996 году контрактом. При этом "Газпром" это требование игнорировал.

"Теперь арбитраж должен будет решить, должен ли российский монополист выплатить Варшаве компенсацию за своё упрямство. Но вопрос даже не в этих деньгах. Вопрос в том, что еще раз продемонстрировано полное неуважение "Газпрома" к существующим контрактам и обязательствам", - отметил Портников.

Он напомнил, что в Германии многие политики и эксперты уверяли, что появление "Северного потока-2" только повысит надежность поставок из России.

"Конечно, можно считать, что откровенное многолетнее игнорирование "Газпромом" обязательств перед Украиной - это следствие политических обстоятельств, презрения к бывшей колонии и это не имеет никакого отношения к обязательствам перед Западом. А игнорирование обязательств перед Польшей тоже доказывает, что для Москвы Польша - очень "условная заграница". С Германией так быть не может. Что ж, посмотрим. Как только "Газпром" все достроит и сможет реально шантажировать уже не Киев и Варшаву, а Берлин, мы и увидем какая Германия "настоящая заграница", - заключил журналист.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее глава МИД Эстонии Свен Миксер потребовал остановить строительство "Северного потока - 2".