Более 1 млн процентов: рост цен в Венесуэле достиг шокирующих отметок

В Венесуэле инфляция по итогам ноября достигла 1,3 миллиона процентов в годовом исчислении.

В то же время в парламенте страны заявили, что темпы роста цен постепенно снижаются, передает Reuters.

В частности, в сентябре рост инфляции составил 228 процентов, в октябре – 148 процентов, а в ноябре – 144 процента.

При этом Международный валютный фонд прогнозировал, что инфляция в Венесуэле превысит 1 млн процентов в 2018 году и 10 млн процентов в следующем году.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро в конце прошлого месяца увеличил минимальную месячную заработную плату на 150 процентов, до 4500 боливаров, что составляет менее 10 долларов по курсу черного рынка.

Граждане жаловались на то, что не могут позволить себе предметы первой необходимости, несмотря на предыдущее повышение минималки в августе в 60 раз.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Соединенные Штаты уличили Мадуро в получении доходов от наркоторговли. Заработанные таким путем деньги отмывались, в частности, в России.