Биткоин ждет сокрушительное падение и внезапный рост: аналитик назвал даты 

Курс биткоина может упасть с около $4000 до $2000, однако после этого начнется уверенный рост.

Об этом заявили аналитики Stock Markets Group. Цена биткоина остается под давлением, так как инвесторы не спешат делать серьезные покупки в условиях отсутствия позитива. Большинство криптовалют первой десятки так же остаются в красном. Так курс Bitcoin Cash падает на 1.26% и достиг отметки $126, цена Ripple снижается на 0.89% и находится вблизи $0.3273, стоимость Ethereum сдает позиции на 1.43% и откатилась в район 121.38 долларов, а курс Bitcoin Gold теряет 1.43% и за одну монету предлагают сегодня $11.91.

"В нынешней ситуации рекомендуем оставаться вне рынка и не открывать новых позиций по биткоину, так как существует высокая вероятность падения курса еще ниже, в район $3 000", – отмечает издание.

При этом курс биткоина может повторить сильное укрепление уже во второй половине текущего года. "Как в 2015 году этот год может стать годом роста, даже если в ближайшие недели биткоин продемонстрирует сильную волатильность на минимумах от $2000 до $4000. Большинству криптовалют потребуется значительное время для того, чтобы показать реальное восстановление и привлечь новых инвесторов, однако процесс этот по мнению эксперта уже начался и текущая ситуация указывает на это", – отмечает издание.

Справка:

Криптовалюта — виртуальные "деньги". Для выпуска, регуляции и проверки переводов используют технологии шифрования. Не признана большинства странами мира.

Биткоин — самая популярная криптовалюта. Создана в 2008 году (период мирового финансового кризиса)

Как сообщал OBOZREVATEL, венчурный инвестор Тим Дрейпер уверен, что курс биткоина достигнет $250 тыс. к 2022 году.Председатель Комиссии по срочной биржевой торговле США (CFTC) Кристофер Джанкарло заявил, что у криптовалют есть будущее, но конкуренцию доллару и твердой валюте они не составят.

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