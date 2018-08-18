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МирСпорт

"Банки еще нарожают!" В сети высмеяли резкий обвал рубля

4.6тЧитать новость на украинском

Украинский художник Андрей Петренко высмеял в сети обвал рубля в России после того, как стало известно о том, что США намерены ввести "адские санкции".

На иллюстрации изображен "воинственный" рубль с повязкой. Это символ того, что российская валюта терпит поражение.

"Банки еще нарожают!" - подписал художник карикатуру, выложенную на странице проекта kЕ? в Twitter.

Как сообщал OBOZREVATEL, в России после незначительного укрепления рубль продолжил падать. Эксперты считают, что курс доллара может пробить отметку в 70 рублей уже 22 августа.

Читайте все новости по теме "Кризис в России" на OBOZREVATEL.

Темы
Кризис в РоссииСанкции против России
Место
Россия
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Самарский Валера
Самарский Валера
Свидомые,откуда у вас скотская манёра с ходу оскорблять незнакомых людей?
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Самарский Валера
Самарский Валера
Ну,у нас санкции,торговая война,все дела,это понятно.А с чего хрювня валится,у вас же подъём,ЕС,допомога со всех сторон?В чём же дело?
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2 из 6 ответов | показать все
Nedostup Valerii
Nedostup Valerii
Самарский Валера, сравнил страны. Ты сам то видишь разницу в размерах страны в недрах. Вы вообще при таких природных богатствах должны жить как в Арабских Эмиратах, а почему то живете чуть лучше Африки. Никогда не задавался таким вопросом? Сядь попей чаю, подумай может дойдет от чего ваши все беды ( санкции,торговая война,все дела).
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Nedostup Valerii
Nedostup Valerii
Самарский Валера, интересно а почему у вас санкции,торговая война,все дела? Ответ наверное очевиден, не так ли?
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Бочарова Татьяна
Бочарова Татьяна
Доброго дня. При дaвление выше 140/90 - cрочно чиститe сосуды! Лучший способ прочиcтить соcyды без врачей http://dom.forumsua.com
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