"Банки еще нарожают!" В сети высмеяли резкий обвал рубля

Украинский художник Андрей Петренко высмеял в сети обвал рубля в России после того, как стало известно о том, что США намерены ввести "адские санкции".

На иллюстрации изображен "воинственный" рубль с повязкой. Это символ того, что российская валюта терпит поражение.

"Банки еще нарожают!" - подписал художник карикатуру, выложенную на странице проекта kЕ? в Twitter.

Как сообщал OBOZREVATEL, в России после незначительного укрепления рубль продолжил падать. Эксперты считают, что курс доллара может пробить отметку в 70 рублей уже 22 августа.