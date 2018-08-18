"Банки еще нарожают!" В сети высмеяли резкий обвал рубля

Украинский художник Андрей Петренко высмеял в сети обвал рубля в России после того, как стало известно о том, что США намерены ввести "адские санкции".
На иллюстрации изображен "воинственный" рубль с повязкой. Это символ того, что российская валюта терпит поражение.
"Банки еще нарожают!" - подписал художник карикатуру, выложенную на странице проекта kЕ? в Twitter.
#рубль: банки ещё нарожают!!!https://t.co/qTIjARhtuk pic.twitter.com/LTJT1He3wI— kE? (@kequestion) 18 августа 2018 г.
Как сообщал OBOZREVATEL, в России после незначительного укрепления рубль продолжил падать. Эксперты считают, что курс доллара может пробить отметку в 70 рублей уже 22 августа.
Читайте все новости по теме "Кризис в России" на OBOZREVATEL.