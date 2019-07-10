ГПУ потребовала арестовать имущество Ющенко: суд принял решение

Печерский районный суд Киева отказался наложить арест на имущество третьего президента Виктора Ющенко, о чем ходатайствовала Генеральная прокуратура.

Об этом сообщил начальник управления специальных расследований Генеральной прокуратуры Сергей Горбатюк, передают "Українські новини". "Судья Пидпалый отказал в аресте", - сообщил он.

По его словам, данное решение было принято 9 июля.

Он также сообщил, что суд вынес пока только резолютивную часть решения и понять мотивы отказа невозможно, пока не будет оглашена мотивировочная часть. При этом, когда суд огласит мотивировочную часть, неизвестно.

Ющенко и Янукович

Как сообщал OBOZREVATEL, 6 июня Ющенко подтвердил свое прибытие на допрос в Генеральную прокуратуру Украины. Его подозревают в сговоре с экс-главой государства Виктором Януковичем.

5 июля ГПУ потребовала арестовать имущество Ющенко в рамках дела о пособничестве Януковичу в завладении Межигорьем.

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