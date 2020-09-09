В Украине подорожал доллар, а курс евро снизился

В Украине подорожал доллар, а евро подешевел.
Официальный курс доллара в среду, 9 сентября, вырос на 5 копеек и установился на уровне 27,80 грн. А вот стоимость евро снизилась – до 32,79 грн (-1 коп.).
Об этом говорится на официальном сайте НБУ.
1 доллар США – 27,80 грн
1 евро – 32,79 грн.
Официальный курс Нацбанка. НБУ
Справка: Национальный банк Украины публикует справочное значение курса гривни к доллару. По официальному курсу население покупать валюту не может.
Доллар:
Покупка – 27,61 грн/$ (0 коп.)
Продажа – 27,89 грн/$ (0 коп.)
Курс доллара в банках. kurs.com.ua
Евро:
Покупка – 32,38 грн/€ (-5 коп.)
Продажа – 32,91 грн/€ (-1 коп.)
Курс евро в банках. kurs.com.ua
Доллар:
Покупка – 27,72 грн/$
Продажа – 27,81 грн/$
Курс доллара в обменниках. kurs.com.ua
Евро:
Покупка – 32,63 грн/€
Продажа – 32,73 грн/€
Курс евро в обменниках. kurs.com.ua
Доллар:
Покупка – 27,73 грн/$
Продажа – 27,77 грн/$
Курс доллара на черном рынке. Минфин
Евро:
Покупка – 32,63 грн/€
Продажа – 32,70 грн/€
Курс евро на черном рынке. Минфин
Как сообщал OBOZREVATEL, официальный курс доллара во вторник, 8 сентября, вырос на 2 копейки и установился на уровне 27,75 грн. А вот стоимость евро пошла вниз – до 32,80 грн (-5 коп.).
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