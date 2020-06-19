Стало известно, когда МВФ примет решение о новом транше для Украины

МВФ планирует в сентябре 2020 года проверить, как Украина выполняет условия по кредитной программе stand-by. От результатов зависит выделение следующего транша.

Об этом сообщил в четверг директор пресс-офиса МВФ Джерри Райс, говорится в публикации Укринформа.

"Эта программа (stand-by для Украины. – Ред.) только началась, и сейчас трудно назвать дату, когда состоится первый просмотр. Но я могу сказать, что мы ориентируемся на сентябрь", – отметил представитель МВФ.

Вместе с тем он отметил, что условия, которые должна выполнить Украина для получения следующего транша, указанные в документах самой программы, обнародованном в открытом доступе.

Райс подчеркнул, что нынешняя программа МВФ нацелена на помощь Украине в решении проблем, связанных с пандемией COVID-19. Другая цель заключается в создании возможностей для возвращения Украины к экономическому росту после кризиса путем внедрения критически важных реформ.

Что МВФ требует от Украины

Тарифы на газ вырастут осенью

Одно из самых "чувствительных" условий – Кабмин должен отказаться от ПСО (специальные обязательства, в рамках которых устанавливают граничный тариф на газ). То есть украинцы будут покупать голубое топливо по тем же ценам, что и бизнес.

Сейчас на биржах рекордно низкие цены, и вполне возможно, что кубометр будет стоить меньше 3 грн. Но уже осенью, с началом отопительного сезона, спрос на газ вырастет в Европе, закончится карантин, подорожает доллар – и тариф резко вырастет.

Сколько будет в результате стоить газ, сказать сложно, однако если правительство выполнит условие МВФ, то без подорожания не обойтись.

К сентябрю также должны упростить процедуру смены поставщика газа

Это делается для того, чтобы нарушить монополию на поставку голубого топлива населению. Со временем такие новшества должны способствовать формированию конкуренции.

Как это будет работать, пока неизвестно. Один из вариантов – увеличение пени за просрочку.

Условия для банковской системы ужесточат

В закон о банках должны внести поправки, которые касаются требований к капиталу. Это сделают уже к лету, чтобы ужесточить процедуру ликвидации задолженности связанных лиц. Соответствующие нововведения обязаны внести и в закон о Фонде гарантирования вкладов. Для государственных банков должны разработать программу погашения проблемных кредитов (те, что не возвращают). Такие нововведения предполагается утвердить уже в июне 2020-го.

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Еще одно важное новшество – наблюдательный совет НАКа должен получить свои старые полномочия: они смогут назначать главу набсовета без каких-либо условий со стороны Кабмина. Логика МВФ – Кабмин не должен влиять на госпредприятие, иначе это создает коррупционные риски.

Медицина, пенсии, Антимонопольный комитет и налоговая

В меморандуме Украина также берет на себя обязательство завершить реформу налоговой и таможенной служб (они появились путем разделения ГФС, теперь же должны полностью сформировать территориальную структуру). Кроме того, до конца года необходимо создать инструменты для запуска второго уровня накопительной реформы (детальнее читайте здесь), а в медицинской реформе – сохранить принцип "деньги идут за пациентом" (то есть финансировать медицинские услуги, а не места в больницах).

"Это то, что Украина должна делать хоть с МВФ, хоть без МВФ. Нам это необходимо, это движение к лучшей жизни", – сказал глава Кабмина Денис Шмыгаль на заседании правительства 3 июня.

Как сообщал OBOZREVATEL, первый транш МВФ объемом 2,1 млрд долларов направил в Украину еще 10 июня. Деньги поступили на счет 12 июня.

Украина представила стратегию действий до 2023 года, главной задачей которой определили отказ от сотрудничества с Международным валютным фондом.