В ЕС одобрили помощь Украине на 500 млн евро – решение Еврокомиссии

ЕС одобрил выделение Украине кредита в размере 500 млн евро в рамках четвертой программы макрофинансовой помощи.

Об этом говорится на официальном сайте Еврокомиссии. "Еврокомиссия одобрила выделение €500 млн кредитования Украине в рамках четвертой программы макрофинансовой помощи этой стране. Эти средства выделены после выполнения Украиной всех согласованных с ЕС критериев и требований МВФ. Таким образом в общей сложности с 2014 года ЕС выделил Украине €3,8 млрд, что является самым большим объемом макрофинансовой помощи государству, не входящему в ЕС", – говорится в заявлении.

Украина и Европейский Союз Телеканал 24

Еврокомиссия также напомнила, что Украина еще сможет получить от Брюсселя в этом году €1,2 млрд в рамках финансирования усилий по борьбе с пандемией коронавируса.

Помощь предоставляется в виде кредита, который нужно будет вернуть. К примеру, первый транш Украине выделили с процентной ставкой в 1,25%. Долг нужно погасить к апрелю 2033 года. Деньги дали на проведение ряда реформ (налоговой системы, энергосектора, соцполитики, корпоративного управления на госпредприятиях).

Как сообщал OBOZREVATEL, в Евросоюзе анонсировали предоставление Украине 1,2 млрд евро на борьбу с последствиями пандемии еще в апреле.

Президент Владимир Зеленский назвал эту помощь "беспрецедентной в такие тяжелые времена".

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