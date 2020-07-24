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Украина возьмет новый кредит, чтобы погасить старые долги

Ярослав Маркин
Ярослав Маркин
Mакроэкономика
1,9 т.
Украина возьмет новый кредит, чтобы погасить старые долги

Украина выкупит евробонды. nerdwut.de

Украина выпустит новые еврооблигации (долговые ценные бумаги) на $2 млрд, за счет которых выкупит старые с погашением в 2021 и 2022 годах на общую сумму $846,15 млн.

Евробонды будут выкуплены за 104,5% и 105,5% от номинала. Об этом со ссылкой на данные Ирландской фондовой биржи сообщил "Интерфакс-Украина".

Погашение новых облигаций произойдет в 2033 году. Дата расчетов по еврооблигациям-2021 и 2022 назначена на 28 июля. По еврооблигациям-2033 – на 30 июля.

Как сообщал OBOZREVATEL, деньги, полученные от МВФ, Украина потратит на пенсии, зарплаты бюджетников, строительство школ и садиков.

МВФ планирует в сентябре 2020 года проверить, как Украина выполняет условия по кредитной программе stand-by. От результатов зависит выделение следующего транша.

Украина собирается взять кредит путем выпуска евробондов (долговых облигаций), чтобы погасить старые долги.

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