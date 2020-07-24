Украина возьмет новый кредит, чтобы погасить старые долги

Украина выпустит новые еврооблигации (долговые ценные бумаги) на $2 млрд, за счет которых выкупит старые с погашением в 2021 и 2022 годах на общую сумму $846,15 млн.

Евробонды будут выкуплены за 104,5% и 105,5% от номинала. Об этом со ссылкой на данные Ирландской фондовой биржи сообщил "Интерфакс-Украина".

Погашение новых облигаций произойдет в 2033 году. Дата расчетов по еврооблигациям-2021 и 2022 назначена на 28 июля. По еврооблигациям-2033 – на 30 июля.

Как сообщал OBOZREVATEL, деньги, полученные от МВФ, Украина потратит на пенсии, зарплаты бюджетников, строительство школ и садиков.

МВФ планирует в сентябре 2020 года проверить, как Украина выполняет условия по кредитной программе stand-by. От результатов зависит выделение следующего транша.

Украина собирается взять кредит путем выпуска евробондов (долговых облигаций), чтобы погасить старые долги.