Украина получит 1,2 млрд евро помощи от Евросоюза
Украина получит 1,2 млрд евро помощи от Евросоюза. Коллаж Обозревателя
Украина получит 1,2 млрд евро макрофинансовой помощи от Европейского Союза.
Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в своем Telegram-канале в четверг, 23 июля.
"Сегодня подписали Меморандум и Кредитное соглашение с Еврокомиссией в рамках нашего рабочего визита в Брюссель вместе с министром финансов Сергеем Марченко и главой НБУ Кириллом Шевченко", – написал Шмыгаль.
По его словам, это поддержит макрофинансовой стабильности государства.
"1,2 млрд евро для Украины – это самый большой транш Еврокомиссии в рамках "исключительной" программы макрофинансовой помощи, которая предусмотрена для 10 стран и направлена на преодоление негативных последствий пандемии", – сообщил Шмыгаль.
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