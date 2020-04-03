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3 апреля • обновлено в 10:20
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Украина может подписать меморандум с МВФ в ближайшие недели – Зеленский

1.5т
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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в ближайшие недели может быть подписан меморандум с МВФ о программе расширенного финансирования.

Об этом он сказал в разговоре с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем, говорится в сообщении на сайте главы государства.

МВФ

МВФ

"Мы в постоянном диалоге с Международным валютным фондом. Уверены, что в ближайшие недели найдем полное понимание, и подпишем меморандум о расширенной программе. Параллельно мы ведем переговоры с Всемирным банком и другими партнерами по финансированию в эти сложные времена. Нам нужны деньги на поддержку малого и среднего бизнеса и на поддержку нашей экономики", – сказал Зеленский.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее глава НБУ Яков Смолий заявил, что Украина практически полностью выполнила свои обязательства перед МВФ по новой программе.

В МВФ заявили, что в случае принятия в Украине законов о банках и о земельной реформе страна получит даже больший кредит, чем предполагалось.

Верховная Рада на внеочередном собрании 30 марта в первом чтении приняла законопроект, регулирующий работу банковской деятельности и от которого, в том числе, зависит получение финансовой помощи от МВФ.

Украина 13 марта выплатила Международному валютному фонду очередной платеж в размере $409,6 млн по программе расширенного финансирования EFF.

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Читайте все новости по теме "кредитование Украины" на OBOZREVATEL.

Автор
Андрей Довгань
Тема
кредитование Украины
Персоны
Антониу Гутерреш Владимир Зеленский
Место
Украина
Теги
МВФ ООН
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