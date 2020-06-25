Шмыгаль рассказал, на что Украина тратит деньги МВФ

Деньги, полученные от МВФ, Украина потратит на пенсии, зарплаты бюджетников, строительство школ и садиков.

Об этом сказал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в интервью НВ. По его словам, новая программа МВФ для Украины – первая за последние годы, которая позволила брать средства напрямую в бюджет и использовать на бюджетные нужды.

"То есть эти средства залились в доходную часть бюджета, и мы тратим их на то, что прописано в затратной части", – пояснил Шмыгаль. По его словам, это "те же пенсии, заработные платы бюджетников, средства людям и средства на развитие".

"Можно сказать, что эти средства упали в "бюджетный котел", и в "бюджетном котле" сейчас мы перекрыли, во-первых, дефицит бюджета, во-вторых, – получили ликвидность для того, чтобы финансировать строительство дорог, строительство школ, садиков, то, что сейчас мы называем программой президента Большое строительство", – рассказал глава Кабмина.

По его словам, это создает новые рабочие места и "дает разогрев экономики".

"Там хороший мультипликатор по созданию рабочих мест в сопутствующих отраслях, и все эти вещи сейчас также влияют на развитие экономики и создание новых рабочих мест. Мы это видим по статистике и уже начинаем сейчас подсчитывать в каждой отрасли, кто сколько рабочих мест сделал", – объяснил Шмыгаль.

По его словам, Украина сейчас договаривается о получении $1 млрд от Всемирного банка и 500 млн евро от ЕБРР.

Средства ЕБРР, по его словам, пойдут на "конкретные экономические проекты, начиная от "Укрэнерго" и заканчивая еще рядом государственных структур, предприятий".

"Поэтому в определенной степени кризис – это и возможность для развития, и активизация развития нашей экономики", – подытожил глава правительства.

Как сообщал OBOZREVATEL, первый транш МВФ объемом 2,1 млрд долларов направил в Украину еще 10 июня. Деньги поступили на счет 12 июня.

Украина представила стратегию действий до 2023 года, главной задачей которой определили отказ от сотрудничества с Международным валютным фондом.

МВФ планирует в сентябре 2020 года проверить, как Украина выполняет условия по кредитной программе stand-by. От результатов зависит выделение следующего транша.