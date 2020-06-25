МоваЯзык

Топ-темы:

Шмыгаль рассказал, на что Украина тратит деньги МВФ

Андрей Довгань
Андрей Довгань
Mакроэкономика
1,1 т.
Шмыгаль рассказал, на что Украина тратит деньги МВФ

Деньги, полученные от МВФ, Украина потратит на пенсии, зарплаты бюджетников, строительство школ и садиков.

Об этом сказал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в интервью НВ. По его словам, новая программа МВФ для Украины – первая за последние годы, которая позволила брать средства напрямую в бюджет и использовать на бюджетные нужды.

"То есть эти средства залились в доходную часть бюджета, и мы тратим их на то, что прописано в затратной части", – пояснил Шмыгаль. По его словам, это "те же пенсии, заработные платы бюджетников, средства людям и средства на развитие".

"Можно сказать, что эти средства упали в "бюджетный котел", и в "бюджетном котле" сейчас мы перекрыли, во-первых, дефицит бюджета, во-вторых, – получили ликвидность для того, чтобы финансировать строительство дорог, строительство школ, садиков, то, что сейчас мы называем программой президента Большое строительство", – рассказал глава Кабмина.

По его словам, это создает новые рабочие места и "дает разогрев экономики".

"Там хороший мультипликатор по созданию рабочих мест в сопутствующих отраслях, и все эти вещи сейчас также влияют на развитие экономики и создание новых рабочих мест. Мы это видим по статистике и уже начинаем сейчас подсчитывать в каждой отрасли, кто сколько рабочих мест сделал", – объяснил Шмыгаль.

По его словам, Украина сейчас договаривается о получении $1 млрд от Всемирного банка и 500 млн евро от ЕБРР.

Средства ЕБРР, по его словам, пойдут на "конкретные экономические проекты, начиная от "Укрэнерго" и заканчивая еще рядом государственных структур, предприятий".

"Поэтому в определенной степени кризис – это и возможность для развития, и активизация развития нашей экономики", – подытожил глава правительства.

Как сообщал OBOZREVATEL, первый транш МВФ объемом 2,1 млрд долларов направил в Украину еще 10 июня. Деньги поступили на счет 12 июня.

Украина представила стратегию действий до 2023 года, главной задачей которой определили отказ от сотрудничества с Международным валютным фондом.

МВФ планирует в сентябре 2020 года проверить, как Украина выполняет условия по кредитной программе stand-by. От результатов зависит выделение следующего транша.

Украинакредитование УкраиныМВФДенис Шмыгаль
Поделиться в Facebook
  1. /Экономика
  2. /Mакроэкономика