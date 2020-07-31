Рубль не упал, а "развернулся вниз": как российские СМИ пишут об обвале валюты

В России вторую неделю подряд падает курс рубля. К примеру, в четверг к доллару он просел сразу до 73,60 коп. (за сутки прибавил 1 рубль). Однако официальным СМИ приходится писать об этом так, чтобы россияне не начали беспокоиться.

К примеру, "Интерфакс" в заголовках пишет, что рубль не падает, а "открывает торги гэпом вниз" и "разворачивается вниз к доллару". На это обратила внимание "Медуза".

Курс доллара на Московской бирже investing.com

Вот как агентство сообщает плохие новости

3 апреля: "Рубль вечером сократил темпы укрепления к доллару и евро на фоне замедлившей рост нефти"

11 июня: "Рубль открыл торги гэпом вниз к доллару и евро"

22 июля: "Рубль вечером ускорил снижение к доллару и евро на падении интереса к риску"

27 июля: "Рубль вечером развернулся вниз к доллару и усилил снижение к евро"

29 июля: "Рубль вечером растерял рост к доллару и подешевел к евро"

Заголовки могут писать роботы

Сайт, ссылаясь на слова исполнительного директора службы финансово-экономической информации "Интерфакса" Юрия Погорелого, сообщил, что, возможно, такие заголовки составляют роботы.

"Если вам кажется, что некоторые из этих заголовков выглядят так, будто их составил робот, то может быть вам и не кажется. К примеру, вот цитата из интервью с Юрием Погорелым: "Работа [журналистов] в значительной степени автоматизировалась. Например, у нас есть роботы, которые следят за изменениями котировок на фондовом рынке и сами пишут эти новости или системы, которые следят за обновлением тысяч сайтов". Роботы объяснили бы необычный подбор слов в заголовках про курс рубля. Но все это может быть делом рук людей", – говорится в публикации.

Впрочем, обычные заголовки у "Интерфакса" тоже бывают:

20 июля: "Рубль подешевел к доллару вслед за снижением котировок нефти"

28 июля: "Рубль вечером продолжил активно дешеветь к доллару и евро"

Правда, журналисты признали, что обычные заголовки не такие интересные, как "открыл торги гэпом" или "развернулся вниз к доллару".

Как сообщал OBOZREVATEL, в России резко упала стоимость рубля. Курс доллара впервые с 18 мая преодолел отметку 73 руб./$, а евро взлетел выше 86 руб./евро – впервые с 2 апреля.