Рекордный курс доллара: аналитики рассказали, когда нельзя покупать валюту

Украинская гривня в 2019-м заняла второе место в мире по темпам укрепления валюты. При этом спешить покупать доллары не стоит. О том, когда и как лучше покупать валюту – в материале OBOZREVATEL.

Курс доллара в Украине в первую очередь зависит от сезонных факторов. Уже несколько лет назад летом наблюдается укрепление гривни, осенью – плавная девальвация. Затем зимой ситуации стабилизируется и с начала года происходит плавный подход к летнему укреплению гривни.

Аналитики сходятся во мнении: пытаться угадать, когда и сколько будет стоить доллар и специально закупать его в конкретные числа – рискованно. Даже профессиональные эксперты рынка не всегда могут предсказать влияние всех девальвационных факторов. Кроме того, на это накладывается и политическая обстановка, военная агрессия со стороны России. Все это влияет на рынок в конечном итоге.

Есть три основных правила, как правильно покупать валюту. Важно при этом определиться с целью.

Если откладывать на конкретную покупку. В таком случае правильно собирать в той валюте, в которой будете тратить деньги. Например, если копить на поездку в Рим, лучше всего покупать евро. Если же вы планируете покупать машину, цена которой фиксирована в долларах, лучше всего сразу копить американскую валюту.

Если копить на "черный день". В таком случае стоит сразу приобретать три разных валюты. Например, доллары, евро и юани. Такая корзина позволит диверсифицировать (разделить) риски. Это главный принцип.

Также нельзя покупать деньги сразу. Лучше всего делать это небольшими порциями раз в месяц. При этом большую часть средств необходимо покупать ближе к лету, а к концу года, когда курс традиционно растет, объемы покупок можно снизить.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине в 2019 году средний курс доллара составит 29,08 грн/$, говорится в опубликованном Министерством экономического развития и торговли консенсус-прогнозе.

В декабре американская валюта будет продаваться уже по 30,42 грн/$. Так, в 2020 году средний курс составит 30,9 грн/$ (в декабре – 32 грн/$), в 2021-м доллар может подорожать до 31,65 грн/$ (33,8 грн/$ в конце периода).

При этом гривня 31 июля в банках пробила психологическую отметку. В частности, средний курс гривни к американской валюте в покупке был установлен на уровне 24,78 грн/$.

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