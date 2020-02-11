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11 февраля • обновлено в 18:33
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Транспорт Днепра: маршруты и графики работы

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Жители Днепра ежедневно пользуются общественным транспортом. OBOZREVATEL составил список всех городских маршрутов и графики их работы.

Транспорт Днепра: маршруты и графики работы

Транспорт Днепра: маршруты и графики работы

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Автобусы

№35 – ж/м Приднепровск-улица Глинки.

Интервал: 8-30 минут.

График работы: 05:20-23:00.

№37 – ж/м Левобережный-3-ж/м Северный.

Интервал: 5-15 минут.

График работы: 05:00-21:30.

№38 – ж/м Левобережный-3-площадь Успенская.

Интервал: 2-8 минут.

График работы: 06:40-23:30.

№43 – ж/м Северный-площадь Успенская.

Интервал: 3-12 минут.

График работы: 05:25-23:00.

№76 – ж/м Левобережный-3-улица Рабочая.

Интервал: 10-15 минут.

График работы: 05:30-22:00.

№88 – улица Байкальская-улица Глинки.

Интервал: 5-15 минут.

График работы: 05:10-23:00.

№95-95А – ж/м Парус-2-улица Калнышевского.

Интервал: 7-20 минут.

График работы: 05:00-22:05.

№115 – площадь Бедного-улица Сухомлинского.

Интервал: 4-15 минут.

График работы: 05:30-23:00.

№120 – улица Миронова-ж/м Победа-6.

Интервал – 5-15 минут.

График работы: 06:30-23:30.

№121 – ж/м Парус-Центр.

Интервал: 4-15 минут.

График работы: 05:30-23:55.

№125 – ж/м Левобережный-2-площадь Старомостовая.

Интервал: 15-30 минут.

График работы: 06:30-22:00.

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Автобус

Автобус

Vgorode.ua

Маршрутные такси

№1 – ж/м Старая Игрень – ж/м Чапли – ж/м Приднепровск.

Интервал: 10-25 минут.

График работы: 06:00-22:00.

№1 – Мясокомбинат-улица 8 Марта.

Интервал: 60 минут.

График работы: 07:00-20:00.

№2 – ж/м Приднепровск-ж/м Игрень.

Интервал: 40-50 минут.

График работы: 06:45-22:00.

№4 – улица Моторная-площадь Старомостовая.

Интервал: 6-10 минут.

График работы: 05:00-22:30.

№5 – ж/м Приднепровск-Мясокомбинат.

Интервал: 15-30 минут.

График работы: 06:20-20:00.

№6 – ж/м Приднепровск-ж/м Одинковка.

Интервал: 90 минут.

График работы: 06:00-22:00.

№7 – площадь Вокзальная-ж/м Игрень.

Интервал: 10-25 минут.

График работы: 05:00-22:30.

№9 – улица Мостовая-площадь Старомостовая.

Интервал: 4-10 минут.

График работы: 06:00-23:00.

№10 – улица Елочная-ПрАТ "Гранкорма".

Интервал: 14-20 минут.

График работы: 06:10-22:00.

№11 – ж/м Приднепровск-ж/м Приднепровск (кольцо).

Интервал: 7-21 минут.

График работы: 06:30-19:00.

№15 – улица Аверина-улица Вильямса.

Интервал: 30-60 минут.

График работы: 06:00-19:30.

№18 – ж/м Приднепровск-Днепрошина.

Интервал: 5-20 минут.

График работы: 05:50-23:00.

№19 – ж/м Победа-6-площадь Соборная.

Интервал: 5-20 минут.

График работы: 06:00-20:30.

№20 – село Мирное-ж/м Победа-6.

Интервал: 5-30 минут.

График работы: 05:55-23:00.

№21 – ж/м Игрень-площадь Успенская (через Самарский мост).

Интервал: 10-25 минут.

График работы: 06:15-23:00.

№21А – улица Любарского-ж/м Игрень (через улицу Малогвардейскую).

Интервал: 40-50 минут.

График работы: 05:25-23:00.

№21Б – ж/м Игрень-площадь Успенская (через улицу Томскую).

Интервал: 80-90 минут.

График работы: 07:00-19:00.

№22 – площадь Успенская-ж/м Одинковка.

Интервал: 7-16 минут.

График работы: 05:25-23:00.

№23 – ж/м Ломовской-Автостанция "Новый центр".

Интервал: 6-15 минут.

График работы: 06:00-23:00.

№25 – ж/м Ломовской-улица Каляева.

Интервал: 4-15 минут.

График работы: 05:45-23:00.

Маршрутка

Маршрутка

Gorod.dp.ua

№27 – улица Воспоминаний-площадь Старомостовая.

Интервал: 10-30 минут.

График работы: 05:30-22:00.

№29 – ж/м Победа-6-проспект Пушкина.

Интервал: 15-30 минут.

График работы: 06:50-21:30.

№31 – улица Осенняя-площадь Старомостовая.

Интервал: 4-15 минут.

График работы: 04:50-23:30.

№32 – улица Смежная-площадь Вокзальная.

Интервал: 10-40 минут.

График работы: 05:30-21:20.

№33 – село Мирное-площадь Старомостовая.

Интервал: 9-30 минут.

График работы: 05:30-19:30.

№34 – проспект Яворницкого-мкр. Корея.

Интервал: 6-12 минут.

График работы: 05:30-22:00.

№36 - площадь Старомостовая-улица Почтовая.

Интервал: 5-20 минут.

График работы: 05:30-23:30.

№39 – ж/м Парус-2-Больница №4.

Интервал: 10-25 минут.

График работы: 05:55-23:00.

№40 – ж/м Парус-2-ж/м Тополь-3.

Интервал: 7-25 минут.

График работы: 7:00-20:00.

№41 – улица Ижевская-площадь Старомостовая.

Интервал: 8-20 минут.

График работы: 5:30-23:00.

№42 – село Самаровка-ж/м Левобережный-3.

Интервал: 8-20 минут.

График работы: 06:00-22:00.

№44 – улица Керченская-переулок Сечевой.

Интервал: 14-20 минут.

График работы: 06:00-21:00.

№45 – улица Калнышевского-переулок Изумрудный.

Интервал: 10-20 минут.

График работы: 04:50-23:00.

№48 – Больница №20-площадь Старомостовая.

Интервал: 8-20 минут.

График работы: 05:30-21:00.

№51 – ж/м Левобережный-3-площадь Старомостовая.

Интервал: 2-14 минут.

График работы: 04:50-23:30.

№54 – площадь Вокзальная-станция Игрень.

Интервал: 60-90 минут.

График работы: 05:30-20:20.

№55 – переулок Добровольцев-улица Каверина.

Интервал: 7-12 минут.

График работы: 05:50-21:30.

№56 – ж/м Солнечный-улица Харьковская.

Интервал: 3-10 минут.

График работы: 06:00-22:00.

№57 – улица Калнышевского-улица Каверина.

Интервал: 15-30 минут.

График работы: 06:30-23:00.

№57А – улица Калнышевского-улица Глинки.

Интервал: 6-16 минут.

График работы: 05:30-23:00.

№58 – ж/м Левобережный-3-Больница №4.

Интервал: 30-60 минут.

График работы: 06:00-19:00.

№59 – улица Сухомлинского-площадь Старомостовая.

Интервал: 20-30 минут.

График работы: 05:00-22:00.

№60 – площадь Вокзальная-Аэропорт.

Интервал: 3-15 минут.

График работы: 05:00-21:00.

№62 – улица Байкальская-переулок Добровольцев.

Интервал: 5-15 минут.

График работы: 05:30-21:00.

№63 – санаторий "Лесной"-улица Глинки.

Интервал: 15-25 минут.

График работы: 05:30-22:00.

№64 – ж/м Левобережный-2-площадь Бедного.

Интервал: 10-15 минут.

График работы: 06:00-23:00.

№64Г – улица Моторная-площадь Бедного.

Интервал: 4-16 минут.

График работы: 05:30-22:00.

№66 – ж/м Тополь-3-ж/м Парус-2.

Интервал: 15-25 минут.

График работы: 05:00-23:00.

№70 – ж/м Приднепровск-площадь Старомостовая.

Интервал: 7-20 минут.

График работы: 05:00-22:00.

№73 – ж/м Тополь-3-улица Курчатова.

Интервал: 2-10 минут.

График работы: 05:00-22:40.

№75 – улица Путивцева-переулок Сечевой.

Интервал: 30-40 минут.

График работы: 05:00-23:00.

№77 – Таромское-площадь Старомостовая.

Интервал: 15-30 минут.

График работы: 05:30-21:00.

№79 – ж/м Левобережный-3-Нагорный рынок.

Интервал: 8-20 минут.

График работы: 05:00-23:00.

№82 – улица Лужникова-площадь Старомостовая.

Интервал: 7-15 минут.

График работы: 05:00-22:30.

Маршрутка

Маршрутка

Gorsovet

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№85 – улица Нечая-ДК "Шинник".

Интервал: 4-10 минут.

График работы: 05:30-22:30.

№86 – Больница №4-площадь Вокзальная.

Интервал: 4-10 минут.

График работы: 05:30-00:00.

№87А – Парк Писаржевского-Центр-Парк Писаржевского.

Интервал: 1-15 минут.

График работы: 05:00-23:30.

№87Б – Парк 40-летия Освобождения-проспект Яворницкого-Парк 40-летия Освобождения.

Интервал: 1-15 минут.

График работы: 05:00-23:30.

№90 – улица Рожковая-площадь Вокзальная.

Интервал: 15-40 минут.

График работы: 05:00-20:10.

№91 – ж/м Тополь-3-Автостанция "Новый центр".

Интервал: 3-8 минут.

График работы: 05:30-23:30.

№92 – улица Проезжая- площадь Вокзальная.

Интервал: 20-25 минут.

График работы: 05:30-23:00.

№92А – улица Мукачевская-станция метро Покровская.

Интервал: 5-17 минут.

График работы: 05:30-23:00.

№97 – площадь Бедного – Новоигреньское кладбище.

Интервал: 65 минут.

График работы: 07:00-15:00.

№98 – улица Столярная-площадь Успенская.

Интервал: 15-40 минут.

График работы: 05:00-20:00.

№100 – Больница №4-ж/м Тополь-3.

Интервал: 8-20 минут.

График работы: 05:00-23:00.

№101А – ж/м Тополь-3-площадь Вокзальная.

Интервал: 1-10 минут.

График работы: 04:45-00:00.

№105 – площадь Бедного-улица Менделеева.

Интервал: 3-8 минут.

График работы: 06:00-22:30.

№106 – ж/м Тополь-3-площадь Старомостовая.

Интервал: 2-10 минут.

График работы: 04:50-00:00.

№107 – ж/м Левобережный-3-ж/м Тополь-3.

Интервал: 3-10 минут.

График работы: 05:30-22:30.

№108 – станция метро Покровская-улица Охотничья.

Интервал: 7-15 минут.

График работы: 05:30-22:00.

№109 – площадь Вокзальная-Старые Кодаки.

Интервал: 4-15 минут.

График работы: 05:00-23:00.

№111 – ж/м Парус-2-площадь Вокзальная.

Интервал: 25-40 минут.

График работы: 05:30-21:30.

№113 – улица Строителей-ЦУМ.

Интервал: 3-10 минут.

График работы: 05:30-23:40.

№116 – ж/м Тополь-3-улица 8 Марта.

Интервал: 15-25 минут.

График работы: 05:30-19:00.

№119 – ж/м Победа-6-площадь Соборная.

Интервал: 3-8 минут.

График работы: 06:00-20:30.

№122 – переулок Парусный-проспект Яворницкого.

Интервал: 15-40 минут.

График работы: 05:30-20:30.

№124А – ж/м Фрунзенский-площадь Академика Стародубова.

Интервал: 3-9 минут.

График работы: 05:00-23:00.

№125 – ж/м Левобережный-2-площадь Старомостовая.

Интервал: 15-19 минут.

График работы: 04:50-22:00.

№126 – ж/м Левобережный-3-ж/м Тополь-3.

Интервал: 4-15 минут.

График работы: 05:20-21:30.

№127 – улица Дыбенко-площадь Соборная.

Интервал: 10-20 минут.

График работы: 05:10-22:00.

№131 – улица Набережная Победы-площадь Шевченко.

Интервал: 20-60 минут.

График работы: 07:00-18:00.

№134 – ж/м Приднепровск-площадь Космическая.

Интервал: 30-40 минут.

График работы: 06:00-19:00.

№136 – ж/м Левобережный-3-проспект Хмельницкого.

Интервал: 4-13 минут.

График работы: 05:00-23:30.

№136А – Автостанция "Новый центр"-ДК "Шинник".

Интервал: 4-13 минут.

График работы: 05:00-23:30.

№137 – улица Семафорная-ж/м Приднепровск.

Интервал: 60-70 минут.

График работы: 06:00-19:00.

№141 – улица Ульяновская-площадь Старомостовая.

Интервал: 15-30 минут.

График работы: 04:30-23:00.

№146А-146Б – ЮМЗ-проспект Яворницкого-ЮМЗ.

Интервал: 4-20 минут.

График работы: 05:00-23:30.

№149 – площадь Старомостовая-улица Сухомлинского.

Интервал: 2-11 минут.

График работы: 05:00-23:30.

№151А-151Б – улица Заповедная-Автостанция "Новый центр".

Интервал: 10-20 минут.

График работы: 05:00-23:00.

№152 – площадь Вокзальная-улица Лоцманская.

Интервал: 15-30 минут.

График работы: 05:00-22:00.

№152А – площадь Вокзальная-улица Яснополянская.

Интервал: 15-30 минут.

График работы: 05:30-22:10.

№153 – село Самаровка-площадь Старомостовая.

Интервал: 15-25 минут.

График работы: 05:30-22:00.

№155 – ж/м Тополь-3-площадь Вокзальная.

Интервал: 3-4 минуты.

График работы: 05:30-23:30.

№156 – ж/м Парус-2-майдан Космический.

Интервал: 5-20 минут.

График работы: 05:30-23:00.

№156А – ж/м Парус-2-улица Чеботарева.

Интервал: 20-40 минут.

График работы: 05:30-23:00.

№157А – ж/м Сокол-2-улица Киевская.

Интервал: 3-15 минут

График работы: 05:30-23:00.

№158 – улица Семафорная-площадь Старомостовая.

Интервал: 4-15 минут.

График работы: 05:30-23:00.

№177 – ж/м Левобережный-3-ж/м Приднепровск.

Интервал: 15-40 минут.

График работы: 05:45-22:00.

Маршрутка

Маршрутка

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Трамваи

№1 – Железнодорожный вокзал-Транспортный университет.

Интервал: 3-4 минуты.

График работы: 05:10-00:01.

№5 – ж/м Западный-Транспортный университет.

Интервал: 15-22 минут.

График работы: 05:49-00:42.

№6 – площадь Старомостовая-Институт минеральных ресурсов.

Интервал: 5-10 минут.

График работы: 05:26-23:14.

№9 – площадь Старомостовая-Мясокомбинат.

Интервал: 5-10 минут.

График работы: 05:15-23:24.

№11 – Железнодорожный вокзал-ДМЗ.

Интервал: 2-7 минут.

График работы: 05:30-23:36.

№12 – площадь Старомостовая-Завод металлоизделий.

Интервал: 13-16 минут.

График работы: 05:43-23:25.

№14 – ж/м Западный-Железнодорожный вокзал.

Интервал: 18-57 минут.

График работы: 06:07-18:56.

№15 – Железнодорожный вокзал-улица Криворожская.

Интервал: 4-7 минут.

График работы: 05:17-23:59.

№16 - улица Сикорского-Шинный завод.

Интервал: 6-15 минут

График работы: 6:09-18:24.

№17 – площадь Старомостовая-улица Руденко.

Интервал: 9-12 минут.

График работы: 5:05-00:27.

№18 – ж/м Левобережный-3-ДЭВЗ.

Интервал: 10-14 минут.

График работы: 5:13-22:51.

№19 – площадь Старомостовая-ж/м Левобережный-3.

Интервал: 6-11 минут.

График работы: 4:34-23:15.

Трамвай

Трамвай

34 телеканал

Троллейбусы

№1 – улица Титова–Соборная площадь.

Интервал: 8-27 минут.

График работы: 05:37-23:26.

№2 - улица Глинки-ж/м Парус-2.

Интервал: 10-15 минут.

График работы: 6:00-22:00

№3 - площадь Старомостовая-Троллейбусное депо.

Интервал: 6-14 минут.

Время работы: 5:40-22:44.

№4 – станция метро Металлургов-Исторический музей.

Интервал: 63-108 минут.

График работы: 06:52-18:12.

№5 - улица Титова–проспект Яворницкого.

Интервал: 5-14 минут.

График работы: 05:15:23:30.

№7 – Троллейбусное депо-улица Европейская.

Интервал: 24-40 минут.

График работы: 05:35-18:52.

№8 – Завод металлоизделий-проспект Пушкина.

Интервал: 17-37 минут.

График работы: 06:09-19:52.

№9 – Завод металлоизделий-Исторический музей.

Интервал: 20-45 минут.

График работы: 06:17-19:19.

№10 – ж/м Победа-5-Исторический музей.

Интервал: 6-32 минут.

График работы: 05:55-22:47.

№11 – ж/м Тополь-3-Завод металлоизделий.

Интервал: 35-57 минут.

График работы: 06:05-17:49.

№12 – ж/м Победа-5-улица Глинки.

Интервал: 5-15 минут.

График работы: 05:47-21:51.

№14 – улица Глинки-ж/м Солнечный.

Интервал: 6-15 минут.

График работы: 06:00-22:30.

№15 – площадь Старомостовая-улица Каштановая.

Интервал: 58-95 минут.

График работы: 06:10-17:47.

№16 – ж/м Тополь-3-Исторический музей.

Интервал: 4-14 минут.

График работы: 05:45-23:59.

№17 – ж/м Калиновский-6-улица Европейская.

Интервал: 2-14 минут.

График работы: 05:45-22:24.

№19 – ж/м Тополь-3-улица Уральская.

Интервал: 6-21 минут.

График работы: 05:00-23:31.

№20 – ж/м Левобережный-3-улица Европейская.

Интервал: 2-8 минут.

График работы: 05:42-22:40.

№21 – Исторический музей-ж/м Сокол-2.

Интервал: 10-15 минут.

График работы: 06:00-22:00.

Троллейбус "А" – проспект Поля-Исторический музей.

Интервал: 9-41 минут.

График работы: 05:35-22:14.

Троллейбус "Б" – проспект Поля-проспект Яворницкого.

Интервал: 39-50 минут.

График работы: 04:55-17:56.

Троллейбус

Троллейбус

Пассажирский транспорт

Метро

Станция Вокзальная-Покровская

Интервал: 14 минут.

График работы: 05:45-23:00.

Метро

Метро

Vgorode.ua

Ранее OBOZREVATEL составил список полезных номеров телефонов, по которым жители Днепра могут обращаться, если что-то случилось.

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Автор
София Ковнир
Место
Украина Днепр
Теги
автобус маршрутка трамвай транспорт
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