Жители Днепра ежедневно пользуются общественным транспортом. OBOZREVATEL составил список всех городских маршрутов и графики их работы.
Транспорт Днепра: маршруты и графики работы
Автобусы
№35 – ж/м Приднепровск-улица Глинки.
Интервал: 8-30 минут.
График работы: 05:20-23:00.
№37 – ж/м Левобережный-3-ж/м Северный.
Интервал: 5-15 минут.
График работы: 05:00-21:30.
№38 – ж/м Левобережный-3-площадь Успенская.
Интервал: 2-8 минут.
График работы: 06:40-23:30.
№43 – ж/м Северный-площадь Успенская.
Интервал: 3-12 минут.
График работы: 05:25-23:00.
№76 – ж/м Левобережный-3-улица Рабочая.
Интервал: 10-15 минут.
График работы: 05:30-22:00.
№88 – улица Байкальская-улица Глинки.
Интервал: 5-15 минут.
График работы: 05:10-23:00.
№95-95А – ж/м Парус-2-улица Калнышевского.
Интервал: 7-20 минут.
График работы: 05:00-22:05.
№115 – площадь Бедного-улица Сухомлинского.
Интервал: 4-15 минут.
График работы: 05:30-23:00.
№120 – улица Миронова-ж/м Победа-6.
Интервал – 5-15 минут.
График работы: 06:30-23:30.
№121 – ж/м Парус-Центр.
Интервал: 4-15 минут.
График работы: 05:30-23:55.
№125 – ж/м Левобережный-2-площадь Старомостовая.
Интервал: 15-30 минут.
График работы: 06:30-22:00.
Автобус
Vgorode.ua
Маршрутные такси
№1 – ж/м Старая Игрень – ж/м Чапли – ж/м Приднепровск.
Интервал: 10-25 минут.
График работы: 06:00-22:00.
№1 – Мясокомбинат-улица 8 Марта.
Интервал: 60 минут.
График работы: 07:00-20:00.
№2 – ж/м Приднепровск-ж/м Игрень.
Интервал: 40-50 минут.
График работы: 06:45-22:00.
№4 – улица Моторная-площадь Старомостовая.
Интервал: 6-10 минут.
График работы: 05:00-22:30.
№5 – ж/м Приднепровск-Мясокомбинат.
Интервал: 15-30 минут.
График работы: 06:20-20:00.
№6 – ж/м Приднепровск-ж/м Одинковка.
Интервал: 90 минут.
График работы: 06:00-22:00.
№7 – площадь Вокзальная-ж/м Игрень.
Интервал: 10-25 минут.
График работы: 05:00-22:30.
№9 – улица Мостовая-площадь Старомостовая.
Интервал: 4-10 минут.
График работы: 06:00-23:00.
№10 – улица Елочная-ПрАТ "Гранкорма".
Интервал: 14-20 минут.
График работы: 06:10-22:00.
№11 – ж/м Приднепровск-ж/м Приднепровск (кольцо).
Интервал: 7-21 минут.
График работы: 06:30-19:00.
№15 – улица Аверина-улица Вильямса.
Интервал: 30-60 минут.
График работы: 06:00-19:30.
№18 – ж/м Приднепровск-Днепрошина.
Интервал: 5-20 минут.
График работы: 05:50-23:00.
№19 – ж/м Победа-6-площадь Соборная.
Интервал: 5-20 минут.
График работы: 06:00-20:30.
№20 – село Мирное-ж/м Победа-6.
Интервал: 5-30 минут.
График работы: 05:55-23:00.
№21 – ж/м Игрень-площадь Успенская (через Самарский мост).
Интервал: 10-25 минут.
График работы: 06:15-23:00.
№21А – улица Любарского-ж/м Игрень (через улицу Малогвардейскую).
Интервал: 40-50 минут.
График работы: 05:25-23:00.
№21Б – ж/м Игрень-площадь Успенская (через улицу Томскую).
Интервал: 80-90 минут.
График работы: 07:00-19:00.
№22 – площадь Успенская-ж/м Одинковка.
Интервал: 7-16 минут.
График работы: 05:25-23:00.
№23 – ж/м Ломовской-Автостанция "Новый центр".
Интервал: 6-15 минут.
График работы: 06:00-23:00.
№25 – ж/м Ломовской-улица Каляева.
Интервал: 4-15 минут.
График работы: 05:45-23:00.
Маршрутка
Gorod.dp.ua
№27 – улица Воспоминаний-площадь Старомостовая.
Интервал: 10-30 минут.
График работы: 05:30-22:00.
№29 – ж/м Победа-6-проспект Пушкина.
Интервал: 15-30 минут.
График работы: 06:50-21:30.
№31 – улица Осенняя-площадь Старомостовая.
Интервал: 4-15 минут.
График работы: 04:50-23:30.
№32 – улица Смежная-площадь Вокзальная.
Интервал: 10-40 минут.
График работы: 05:30-21:20.
№33 – село Мирное-площадь Старомостовая.
Интервал: 9-30 минут.
График работы: 05:30-19:30.
№34 – проспект Яворницкого-мкр. Корея.
Интервал: 6-12 минут.
График работы: 05:30-22:00.
№36 - площадь Старомостовая-улица Почтовая.
Интервал: 5-20 минут.
График работы: 05:30-23:30.
№39 – ж/м Парус-2-Больница №4.
Интервал: 10-25 минут.
График работы: 05:55-23:00.
№40 – ж/м Парус-2-ж/м Тополь-3.
Интервал: 7-25 минут.
График работы: 7:00-20:00.
№41 – улица Ижевская-площадь Старомостовая.
Интервал: 8-20 минут.
График работы: 5:30-23:00.
№42 – село Самаровка-ж/м Левобережный-3.
Интервал: 8-20 минут.
График работы: 06:00-22:00.
№44 – улица Керченская-переулок Сечевой.
Интервал: 14-20 минут.
График работы: 06:00-21:00.
№45 – улица Калнышевского-переулок Изумрудный.
Интервал: 10-20 минут.
График работы: 04:50-23:00.
№48 – Больница №20-площадь Старомостовая.
Интервал: 8-20 минут.
График работы: 05:30-21:00.
№51 – ж/м Левобережный-3-площадь Старомостовая.
Интервал: 2-14 минут.
График работы: 04:50-23:30.
№54 – площадь Вокзальная-станция Игрень.
Интервал: 60-90 минут.
График работы: 05:30-20:20.
№55 – переулок Добровольцев-улица Каверина.
Интервал: 7-12 минут.
График работы: 05:50-21:30.
№56 – ж/м Солнечный-улица Харьковская.
Интервал: 3-10 минут.
График работы: 06:00-22:00.
№57 – улица Калнышевского-улица Каверина.
Интервал: 15-30 минут.
График работы: 06:30-23:00.
№57А – улица Калнышевского-улица Глинки.
Интервал: 6-16 минут.
График работы: 05:30-23:00.
№58 – ж/м Левобережный-3-Больница №4.
Интервал: 30-60 минут.
График работы: 06:00-19:00.
№59 – улица Сухомлинского-площадь Старомостовая.
Интервал: 20-30 минут.
График работы: 05:00-22:00.
№60 – площадь Вокзальная-Аэропорт.
Интервал: 3-15 минут.
График работы: 05:00-21:00.
№62 – улица Байкальская-переулок Добровольцев.
Интервал: 5-15 минут.
График работы: 05:30-21:00.
№63 – санаторий "Лесной"-улица Глинки.
Интервал: 15-25 минут.
График работы: 05:30-22:00.
№64 – ж/м Левобережный-2-площадь Бедного.
Интервал: 10-15 минут.
График работы: 06:00-23:00.
№64Г – улица Моторная-площадь Бедного.
Интервал: 4-16 минут.
График работы: 05:30-22:00.
№66 – ж/м Тополь-3-ж/м Парус-2.
Интервал: 15-25 минут.
График работы: 05:00-23:00.
№70 – ж/м Приднепровск-площадь Старомостовая.
Интервал: 7-20 минут.
График работы: 05:00-22:00.
№73 – ж/м Тополь-3-улица Курчатова.
Интервал: 2-10 минут.
График работы: 05:00-22:40.
№75 – улица Путивцева-переулок Сечевой.
Интервал: 30-40 минут.
График работы: 05:00-23:00.
№77 – Таромское-площадь Старомостовая.
Интервал: 15-30 минут.
График работы: 05:30-21:00.
№79 – ж/м Левобережный-3-Нагорный рынок.
Интервал: 8-20 минут.
График работы: 05:00-23:00.
№82 – улица Лужникова-площадь Старомостовая.
Интервал: 7-15 минут.
График работы: 05:00-22:30.
Маршрутка
Gorsovet
№85 – улица Нечая-ДК "Шинник".
Интервал: 4-10 минут.
График работы: 05:30-22:30.
№86 – Больница №4-площадь Вокзальная.
Интервал: 4-10 минут.
График работы: 05:30-00:00.
№87А – Парк Писаржевского-Центр-Парк Писаржевского.
Интервал: 1-15 минут.
График работы: 05:00-23:30.
№87Б – Парк 40-летия Освобождения-проспект Яворницкого-Парк 40-летия Освобождения.
Интервал: 1-15 минут.
График работы: 05:00-23:30.
№90 – улица Рожковая-площадь Вокзальная.
Интервал: 15-40 минут.
График работы: 05:00-20:10.
№91 – ж/м Тополь-3-Автостанция "Новый центр".
Интервал: 3-8 минут.
График работы: 05:30-23:30.
№92 – улица Проезжая- площадь Вокзальная.
Интервал: 20-25 минут.
График работы: 05:30-23:00.
№92А – улица Мукачевская-станция метро Покровская.
Интервал: 5-17 минут.
График работы: 05:30-23:00.
№97 – площадь Бедного – Новоигреньское кладбище.
Интервал: 65 минут.
График работы: 07:00-15:00.
№98 – улица Столярная-площадь Успенская.
Интервал: 15-40 минут.
График работы: 05:00-20:00.
№100 – Больница №4-ж/м Тополь-3.
Интервал: 8-20 минут.
График работы: 05:00-23:00.
№101А – ж/м Тополь-3-площадь Вокзальная.
Интервал: 1-10 минут.
График работы: 04:45-00:00.
№105 – площадь Бедного-улица Менделеева.
Интервал: 3-8 минут.
График работы: 06:00-22:30.
№106 – ж/м Тополь-3-площадь Старомостовая.
Интервал: 2-10 минут.
График работы: 04:50-00:00.
№107 – ж/м Левобережный-3-ж/м Тополь-3.
Интервал: 3-10 минут.
График работы: 05:30-22:30.
№108 – станция метро Покровская-улица Охотничья.
Интервал: 7-15 минут.
График работы: 05:30-22:00.
№109 – площадь Вокзальная-Старые Кодаки.
Интервал: 4-15 минут.
График работы: 05:00-23:00.
№111 – ж/м Парус-2-площадь Вокзальная.
Интервал: 25-40 минут.
График работы: 05:30-21:30.
№113 – улица Строителей-ЦУМ.
Интервал: 3-10 минут.
График работы: 05:30-23:40.
№116 – ж/м Тополь-3-улица 8 Марта.
Интервал: 15-25 минут.
График работы: 05:30-19:00.
№119 – ж/м Победа-6-площадь Соборная.
Интервал: 3-8 минут.
График работы: 06:00-20:30.
№122 – переулок Парусный-проспект Яворницкого.
Интервал: 15-40 минут.
График работы: 05:30-20:30.
№124А – ж/м Фрунзенский-площадь Академика Стародубова.
Интервал: 3-9 минут.
График работы: 05:00-23:00.
№125 – ж/м Левобережный-2-площадь Старомостовая.
Интервал: 15-19 минут.
График работы: 04:50-22:00.
№126 – ж/м Левобережный-3-ж/м Тополь-3.
Интервал: 4-15 минут.
График работы: 05:20-21:30.
№127 – улица Дыбенко-площадь Соборная.
Интервал: 10-20 минут.
График работы: 05:10-22:00.
№131 – улица Набережная Победы-площадь Шевченко.
Интервал: 20-60 минут.
График работы: 07:00-18:00.
№134 – ж/м Приднепровск-площадь Космическая.
Интервал: 30-40 минут.
График работы: 06:00-19:00.
№136 – ж/м Левобережный-3-проспект Хмельницкого.
Интервал: 4-13 минут.
График работы: 05:00-23:30.
№136А – Автостанция "Новый центр"-ДК "Шинник".
Интервал: 4-13 минут.
График работы: 05:00-23:30.
№137 – улица Семафорная-ж/м Приднепровск.
Интервал: 60-70 минут.
График работы: 06:00-19:00.
№141 – улица Ульяновская-площадь Старомостовая.
Интервал: 15-30 минут.
График работы: 04:30-23:00.
№146А-146Б – ЮМЗ-проспект Яворницкого-ЮМЗ.
Интервал: 4-20 минут.
График работы: 05:00-23:30.
№149 – площадь Старомостовая-улица Сухомлинского.
Интервал: 2-11 минут.
График работы: 05:00-23:30.
№151А-151Б – улица Заповедная-Автостанция "Новый центр".
Интервал: 10-20 минут.
График работы: 05:00-23:00.
№152 – площадь Вокзальная-улица Лоцманская.
Интервал: 15-30 минут.
График работы: 05:00-22:00.
№152А – площадь Вокзальная-улица Яснополянская.
Интервал: 15-30 минут.
График работы: 05:30-22:10.
№153 – село Самаровка-площадь Старомостовая.
Интервал: 15-25 минут.
График работы: 05:30-22:00.
№155 – ж/м Тополь-3-площадь Вокзальная.
Интервал: 3-4 минуты.
График работы: 05:30-23:30.
№156 – ж/м Парус-2-майдан Космический.
Интервал: 5-20 минут.
График работы: 05:30-23:00.
№156А – ж/м Парус-2-улица Чеботарева.
Интервал: 20-40 минут.
График работы: 05:30-23:00.
№157А – ж/м Сокол-2-улица Киевская.
Интервал: 3-15 минут
График работы: 05:30-23:00.
№158 – улица Семафорная-площадь Старомостовая.
Интервал: 4-15 минут.
График работы: 05:30-23:00.
№177 – ж/м Левобережный-3-ж/м Приднепровск.
Интервал: 15-40 минут.
График работы: 05:45-22:00.
Маршрутка
056
Трамваи
№1 – Железнодорожный вокзал-Транспортный университет.
Интервал: 3-4 минуты.
График работы: 05:10-00:01.
№5 – ж/м Западный-Транспортный университет.
Интервал: 15-22 минут.
График работы: 05:49-00:42.
№6 – площадь Старомостовая-Институт минеральных ресурсов.
Интервал: 5-10 минут.
График работы: 05:26-23:14.
№9 – площадь Старомостовая-Мясокомбинат.
Интервал: 5-10 минут.
График работы: 05:15-23:24.
№11 – Железнодорожный вокзал-ДМЗ.
Интервал: 2-7 минут.
График работы: 05:30-23:36.
№12 – площадь Старомостовая-Завод металлоизделий.
Интервал: 13-16 минут.
График работы: 05:43-23:25.
№14 – ж/м Западный-Железнодорожный вокзал.
Интервал: 18-57 минут.
График работы: 06:07-18:56.
№15 – Железнодорожный вокзал-улица Криворожская.
Интервал: 4-7 минут.
График работы: 05:17-23:59.
№16 - улица Сикорского-Шинный завод.
Интервал: 6-15 минут
График работы: 6:09-18:24.
№17 – площадь Старомостовая-улица Руденко.
Интервал: 9-12 минут.
График работы: 5:05-00:27.
№18 – ж/м Левобережный-3-ДЭВЗ.
Интервал: 10-14 минут.
График работы: 5:13-22:51.
№19 – площадь Старомостовая-ж/м Левобережный-3.
Интервал: 6-11 минут.
График работы: 4:34-23:15.
Трамвай
34 телеканал
Троллейбусы
№1 – улица Титова–Соборная площадь.
Интервал: 8-27 минут.
График работы: 05:37-23:26.
№2 - улица Глинки-ж/м Парус-2.
Интервал: 10-15 минут.
График работы: 6:00-22:00
№3 - площадь Старомостовая-Троллейбусное депо.
Интервал: 6-14 минут.
Время работы: 5:40-22:44.
№4 – станция метро Металлургов-Исторический музей.
Интервал: 63-108 минут.
График работы: 06:52-18:12.
№5 - улица Титова–проспект Яворницкого.
Интервал: 5-14 минут.
График работы: 05:15:23:30.
№7 – Троллейбусное депо-улица Европейская.
Интервал: 24-40 минут.
График работы: 05:35-18:52.
№8 – Завод металлоизделий-проспект Пушкина.
Интервал: 17-37 минут.
График работы: 06:09-19:52.
№9 – Завод металлоизделий-Исторический музей.
Интервал: 20-45 минут.
График работы: 06:17-19:19.
№10 – ж/м Победа-5-Исторический музей.
Интервал: 6-32 минут.
График работы: 05:55-22:47.
№11 – ж/м Тополь-3-Завод металлоизделий.
Интервал: 35-57 минут.
График работы: 06:05-17:49.
№12 – ж/м Победа-5-улица Глинки.
Интервал: 5-15 минут.
График работы: 05:47-21:51.
№14 – улица Глинки-ж/м Солнечный.
Интервал: 6-15 минут.
График работы: 06:00-22:30.
№15 – площадь Старомостовая-улица Каштановая.
Интервал: 58-95 минут.
График работы: 06:10-17:47.
№16 – ж/м Тополь-3-Исторический музей.
Интервал: 4-14 минут.
График работы: 05:45-23:59.
№17 – ж/м Калиновский-6-улица Европейская.
Интервал: 2-14 минут.
График работы: 05:45-22:24.
№19 – ж/м Тополь-3-улица Уральская.
Интервал: 6-21 минут.
График работы: 05:00-23:31.
№20 – ж/м Левобережный-3-улица Европейская.
Интервал: 2-8 минут.
График работы: 05:42-22:40.
№21 – Исторический музей-ж/м Сокол-2.
Интервал: 10-15 минут.
График работы: 06:00-22:00.
Троллейбус "А" – проспект Поля-Исторический музей.
Интервал: 9-41 минут.
График работы: 05:35-22:14.
Троллейбус "Б" – проспект Поля-проспект Яворницкого.
Интервал: 39-50 минут.
График работы: 04:55-17:56.
Троллейбус
Пассажирский транспорт
Метро
Станция Вокзальная-Покровская
Интервал: 14 минут.
График работы: 05:45-23:00.
Метро
Vgorode.ua
Ранее OBOZREVATEL составил список полезных номеров телефонов, по которым жители Днепра могут обращаться, если что-то случилось.
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