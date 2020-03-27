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27 марта • обновлено в 18:23
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Яна Коваль

Отмена общественного транспорта в Днепре: цены на такси и попутки

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С 27 марта в Днепре ограничили доступ горожан к общественному транспорту и сократили 90% маршрутов. Пользоваться маршрутками можно только тем, у кого есть специальные пропуски.

Из-за карантина в Днепре многие жители города ищут попутчиков в мессенджерах и социальных сетях. Подробнее о том, как найти попутчика и сколько стоит проезд – расскажет OBOZREVATEL.

Как найти попутку в Днепре и сколько это стоит

Как найти попутку в Днепре и сколько это стоит

shutterstock

Такси в Днепре: поменялись ли цены

Несмотря на транспортные ограничения, сегодня стоимость такси в Днепре не стала выше.

Цены на такси по самым популярным направлениям в Днепре:

  • ж\м Победа – Центральная площадь: 75-95 гривен;

  • ж\м Тополь – Центральная площадь: 80-100 гривен;

  • ж\м Парус – Центральная площадь: 48-55 гривен;

  • ж\м Левобережный-3 – Центральная площадь: 97-118 гривен;

  • ж\м Сокол – Центральная площадь – 80-95 гривен;

  • улица Калиновая – Центральная площадь: 65 гривен;

  • улица Рабочая – Центральная площадь: 60-70 гривен.

Как найти попутку в Днепре и сколько это стоит

Для удобства горожан, в социальных сетях и мессенджерах были запущены специальные сообщества по поиску попутчиков. Так, с легкостью на автомобиле можно добраться до любой точки города, предварительно договорившись с водителем. Самые популярные сообщества, в которых вы можете найти попутчика – Telegram-канал Попутка Днепр и группа в Viber Попутчики/водители Днепр.

Кроме того, в Facebook существуют много групп и сообществ, которые направлены на новости и общение между жителями определенных районов города. В поисковой строке вы можете ввести название вашего района и сразу же отыскать нужное вам сообщество, например, "Солнечный Днепр", "12 квартал Днепра", "Калиновая Днепр", "Соборный район, ж\м Победа 1-6, Сокол 1-2 Днепр".

Горожане ищут попутку в соцсетях

Горожане ищут попутку в соцсетях

Facebook: 12 квартал Днепра

Цены на попутки при карантине в Днепре стали выше. Кроме того, многие водители указывают обязательные условия: наличие масок, перчаток и антисептиков у пассажиров. Также есть предложения по перевозке в другие города и области.

В мессенджерах много информации

В мессенджерах много информации

Попутчики/водители – Днепр

Доехать на попутке от проспекта Воронцова до центральной части города можно за 20-25 гривен, с ж\м Левобережный-3 на ж\м Тополь-3 за 40 гривен, с центра на ж\м Коммунар – за 25-30 гривен.

Лучше остаться дома

Лучше остаться дома

Попутка Днепр

Такси или попутка - решать вам

Такси или попутка - решать вам

Попутка Днепр

Старайтесь не выходить на улицу без особой потребности

Старайтесь не выходить на улицу без особой потребности

Попутка Днепр

В данный момент самоизоляция - правильный выбор

В данный момент самоизоляция - правильный выбор

Попутка Днепр

Многие пассажиры ищут попутчиков, чтобы разделить оплату такси. Так, стоимость попутки и такси (если говорить о проезде нескольких человек в салоне) практически не отличается.

Карантин продлен до 24 апреля

Карантин продлен до 24 апреля

Попутка Днепр

Как доехать из Днепра в другие города

Несмотря на то, что в Украине объявлен карантин, многие продолжают передвигаться по стране на авто и подыскивать попутчиков. Так, в сети много предложений по поездкам в другие города.

Цены на проезд из Днепра

Самые популярные направления – крупные украинские города:

  • Днепр-Киев: 265-400 гривен;

  • Днепр-Харьков: 120-180 гривен;

  • Днепр-Одесса: 245-385 гривен;

  • Днепр-Львов: 560-850 гривен.

Также спросом пользуются поездки в города, которые находятся недалеко от Днепра:

  • Днепр-Новомосковск: 25-30 гривен;

  • Днепр-Каменское: 20-30 гривен;

  • Днепр-Запорожье: 40-65 гривен;

  • Днепр-Кривой Рог: 80-120 гривен.

Не забывайте, что меры безопасности были приняты для того, чтобы обезопасить вас и ваших близких. Отложите дела и не выезжайте из города: остаться дома – самый лучший вариант.

Берегите свое здоровье и не подвергайте опасности окружающих людей

Берегите свое здоровье и не подвергайте опасности окружающих людей

МОЗ Украины

Ранее OBOZREVATEL рассказывал о том, какие фильмы посмотреть на карантине.

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Автор
Яна Коваль
Темы
Коронавирус Карантин в Украине
Место
Украина Днепр
Теги
карантин транспорт дороги новости
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