Отмена общественного транспорта в Днепре: цены на такси и попутки

С 27 марта в Днепре ограничили доступ горожан к общественному транспорту и сократили 90% маршрутов. Пользоваться маршрутками можно только тем, у кого есть специальные пропуски.
Из-за карантина в Днепре многие жители города ищут попутчиков в мессенджерах и социальных сетях. Подробнее о том, как найти попутчика и сколько стоит проезд – расскажет OBOZREVATEL.
Как найти попутку в Днепре и сколько это стоит
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Такси в Днепре: поменялись ли цены
Несмотря на транспортные ограничения, сегодня стоимость такси в Днепре не стала выше.
Цены на такси по самым популярным направлениям в Днепре:
ж\м Победа – Центральная площадь: 75-95 гривен;
ж\м Тополь – Центральная площадь: 80-100 гривен;
ж\м Парус – Центральная площадь: 48-55 гривен;
ж\м Левобережный-3 – Центральная площадь: 97-118 гривен;
ж\м Сокол – Центральная площадь – 80-95 гривен;
улица Калиновая – Центральная площадь: 65 гривен;
улица Рабочая – Центральная площадь: 60-70 гривен.
Как найти попутку в Днепре и сколько это стоит
Для удобства горожан, в социальных сетях и мессенджерах были запущены специальные сообщества по поиску попутчиков. Так, с легкостью на автомобиле можно добраться до любой точки города, предварительно договорившись с водителем. Самые популярные сообщества, в которых вы можете найти попутчика – Telegram-канал Попутка Днепр и группа в Viber Попутчики/водители – Днепр.
Кроме того, в Facebook существуют много групп и сообществ, которые направлены на новости и общение между жителями определенных районов города. В поисковой строке вы можете ввести название вашего района и сразу же отыскать нужное вам сообщество, например, "Солнечный Днепр", "12 квартал Днепра", "Калиновая Днепр", "Соборный район, ж\м Победа 1-6, Сокол 1-2 Днепр".
Горожане ищут попутку в соцсетях
Facebook: 12 квартал Днепра
Цены на попутки при карантине в Днепре стали выше. Кроме того, многие водители указывают обязательные условия: наличие масок, перчаток и антисептиков у пассажиров. Также есть предложения по перевозке в другие города и области.
В мессенджерах много информации
Попутчики/водители – Днепр
Доехать на попутке от проспекта Воронцова до центральной части города можно за 20-25 гривен, с ж\м Левобережный-3 на ж\м Тополь-3 за 40 гривен, с центра на ж\м Коммунар – за 25-30 гривен.
Лучше остаться дома
Попутка Днепр
Такси или попутка - решать вам
Попутка Днепр
Старайтесь не выходить на улицу без особой потребности
Попутка Днепр
В данный момент самоизоляция - правильный выбор
Попутка Днепр
Многие пассажиры ищут попутчиков, чтобы разделить оплату такси. Так, стоимость попутки и такси (если говорить о проезде нескольких человек в салоне) практически не отличается.
Карантин продлен до 24 апреля
Попутка Днепр
Как доехать из Днепра в другие города
Несмотря на то, что в Украине объявлен карантин, многие продолжают передвигаться по стране на авто и подыскивать попутчиков. Так, в сети много предложений по поездкам в другие города.
Цены на проезд из Днепра
Самые популярные направления – крупные украинские города:
Днепр-Киев: 265-400 гривен;
Днепр-Харьков: 120-180 гривен;
Днепр-Одесса: 245-385 гривен;
Днепр-Львов: 560-850 гривен.
Также спросом пользуются поездки в города, которые находятся недалеко от Днепра:
Днепр-Новомосковск: 25-30 гривен;
Днепр-Каменское: 20-30 гривен;
Днепр-Запорожье: 40-65 гривен;
Днепр-Кривой Рог: 80-120 гривен.
Не забывайте, что меры безопасности были приняты для того, чтобы обезопасить вас и ваших близких. Отложите дела и не выезжайте из города: остаться дома – самый лучший вариант.
Берегите свое здоровье и не подвергайте опасности окружающих людей
МОЗ Украины
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