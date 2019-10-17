Под гипнозом: как днепряне отдают последнее цыганским мошенникам

Кто-то лишается небольших сумм, другие же - выносят последнее из дома под воздействием цыганского гипноза.

О том, существует ли цыганский гипноз и как не попасть в лапы мошенников - расскажет OBOZREVATEL.

Как не попасть в лапы мошенников

Представители данной диаспоры давно поделились на две группы: первые живут обычной жизнью, делают вклад в развитие страны, воспитывают детей и успешно занимаются предпринимательством. Другие, к сожалению, поддерживают негативный имидж и только добавляют "масло в огонь". Мы ни в коем случае не обобщаем, а лишь говорим о тех, кто обманывает людей и нечестным способом выманивает деньги.

До июля 2019 года (последние 10 лет лет) цыгане из Закарпатья жили около автовокзала в Днепре. Местные рассказывают, что у цыган было много хлама, тряпок и мусора, на улице стоял ужасный запах. Жили они целыми семьями, где не три и не четыре человека, а гораздо больше. Также вместе с ними обитали очень много собак. У представителей диаспоры нет никаких разрешительных документов, которые позволяли им проживать на данной территории. К слову, у них вообще нет никаких документов.

Летом текущего года поселение расформировалось, но "работать" на вокзалах Днепра не прекратило.

Днепряне часто рассказывают о случаях, когда цыгане сумели нечестным способом выманить у них деньги или дорогостоящие вещи:

"У меня соседка с цыганкой в маршрутке ехала. Слово за слово, ни о чем. Вместе вышли. Соседка привела ее домой, дверь открыл ребенок с бабушкой, та сказала, что ей надо помочь вынести все! И на глазах у старенькой мамы и ребенка вынесла все ценные вещи, деньги, золото! Бегала и носила! Цыганка вызвала такси и все туда складывала! Потом уехала. Соседка зашла в дом. Кричал ребенок, мама, она сидела на полу некоторое время и смотрела в одну точку, потом как проснулась. Ничего не помнит", - рассказала жительница Днепра Зоя.

Некоторым удалось прийти в себя:

"Развела цыганка с ребенком на руках. Чуть все золото не сняла, было все в тумане...Как в другом мире. Но…золото подарено мне от дорогих людей, даже гипноз не помог, чтоб я сама его сняла, я осознавала, что дала ей денег сама, но когда потянулась к золоту, в душе говорила нельзя, не давай!!! И в миг я начинаю приходить в себя и рядом моя же дочь маленькая... Я говорю где деньги?! .. начались проклены и такое", - поделилась Лилия.

Другие отдали все, что было на руках:

"Я отдала абсолютно все, что было в карманах и сумке. Дорогой телефон, планшет, 3000 гривень наличными. Сняла с карты еще 2300 гривень и также отдала в руке цыганке. Когда очнулась – оказалось, что стою около железнодорожного вокзала, не могу позвонить домой и нет банально денег, чтоб доехать к родным хотя бы на трамвае. Вначале был ступор, потом – состояние пустоты. Пришла домой, с трудом рассказала о ситуации и спала потом 14 часов подряд. В следующий раз просто дам в нос и на этом разговор будет окончен", - вспоминает Евгения.

Существует ли цыганский гипноз на самом деле

О том, существует ли цыганский гипноз и как не попасть на его удочку, рассказал известный днепровский НЛП-мастер международного класса, мастер боевого НЛП и гипнотерапевт Максим Марков.

"Цыганский гипноз, вокруг которого так много слухов и которым пугают окружающих, действительно существует. Это разновидность речевого гипноза, в котором, как основная техника, используется транс перегрузом (временной и пространственный)", - рассказал Максим Марков.

Как это происходит

Делается это следующим образом: цыгане дают человеку извне много сенсорной информации: в речи - допущения, предположения, обобщения, сверхобобщения; разные голоса, тембр голоса, касания, яркие цвета, эмоциональнозначимые вопросы.... Мозг человека не справляется с обрабатываемой информацией и предпочитает отключиться. Именно по-этому люди соглашаются с заведомоложными данными (родные больны, близкие в опасности, порча на всем роду), а затем выносят из дому все, что скажет гипнолог, подписывают любые документы и ничего потом не помнят.

Что делать, когда вас уже "начинают обрабатывать"

- Не стесняйтесь быть грубым, резким и звать полицию! Постарайтесь как можно скорее уйти, не допускать к себе прикосновений и прямого взгляда глаза в глаза.

- Для того, чтобы защититься от воздействия во время разговора, используются уточняющие вопросы: Откуда ты это знаешь? Кто тебе сказал? Что ты хочешь? Если задавать один из этих вопросов методично несколько раз, то у наводящего транс достаточно быстро закончатся аргументы и он будет вынужден сбежать.⠀

- Полезно знать, что гипноз это не "дар" или "сверхспособность", а выученный навык и получить его может практически каждый. Понимая это, вам будет проще огородить себя от воздействия.

Кроме того, данные мошенники часто пускают в ход ловкость рук, что при тандеме с гипнозом работает "на ура":

"Для работы карманников также нужны базовые навыки гипноза, чтобы снизить бдительность потенциальной жертвы. У злоумышленников одна цель - добраться к вашим деньгам, и они пускают в ход все, что умеют и знают. А так как преступность - идеологическая, такие люди поколениями оттачивают навык воровства и мошенничества", - добавил специалист.

Яна Коваль

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