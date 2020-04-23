"Дети и родители устали": как дается дистанционное обучение школьникам Днепра

Во время карантина в Днепре школьники и студенты учатся в удаленном режиме. Многим это приносит массу неудобств – как родителям, так и детям.

О том, как проходит учеба у школьников Днепра и с какими трудностями столкнулись дети – расскажет OBOZREVATEL.

Карантин в Днепре: дети устали от домашнего обучения shutterstock

Как сообщила и.о. министра образования и науки Любомира Мандзий, в этом учебном году школьники и студенты на учебу уже не вернутся. Обучение продлится до конца мая в дистанционной форме.

По словам Мандзий, учебный год не будет завершен только для выпускников 11 классов, которые должны сдать ВНО:

"Учебный процесс для учеников всех классов, кроме 11-го, заканчивается в соответствии с принятой структурой учебного года, которая принимается педагогическим советом школы. Поэтому, уважаемые педагоги, мы работаем с использованием дистанционных технологий с учениками до окончания мая", – сообщила Любомира Мандзий.

Она напомнила, что педагогические советы школ должны самостоятельно определить принципы образовательного процесса и даты завершения учебного года.

Что касается сроков проведения внешнего независимого тестирования, то по ним определенности нет:

"Внешнее независимое оценивание точно пройдет в текущем году. Но когда – пока сказать не можем. Возможно в июле, или же в августе. Все зависит от эпидемиологической ситуации", – подытожила и.о. министра Мандзий.

Если карантин завершится до начала июня, основная сессия тестирования пройдет между 25 июня и 17 июля. Если карантин продлится до начала августа, ВНО состоится с 17 августа по 4 сентября. Вступительная кампания в украинских университетах также соответственно изменится.

Школьники Днепра и их родители акцентируют: самостоятельно изучить материал очень сложно. Кроме того, на плечах у детей большая учебная нагрузка:

"Я учусь в 7 классе и задают нам в три-четыре раза больше, чем всегда. Сложно учиться, когда тебе нормально не объясняют тему. У родителей не всегда есть время помочь, вот и схватываю то, что успеваю", – рассказала днепровская школьница Виктория Иваненко.

Родители не успевают, особенно если в семье несколько детей разного возраста:

"Учителя присылают задания в чат. За один учебный день ребенку самостоятельно нужно пройти школьный материал и сделать домашнее задание. Дело в том, что одному ребенку учеба дается легко, а второй – проходит материал медленнее. И в этом нет ничьей вины! Кроме того, во многих семьях двое детей и больше, например, ученики 3-го и 6-го классов, как у нас. Каждому нужно помочь, объяснить, уделить время. Это очень сложно, когда на тебе еще быт и работа", – поделилась мама двух школьников и Днепра Евгения Куприян.

Родители школьников уверены: все очень устали от такой формы обучения.

"Сложно детям, тяжело родителям. Дети вообще устали от этой нагрузки и постоянного обучения дома. Это сказывается не только на успеваемости, но и в первую очередь на моральном состоянии ребенка. Мой сын и дети подруг стали более раздраженными, унылыми. Детям нужно двигаться, общаться со сверстниками, развиваться. Вместо этого они с утра до вечера загружены учебой, а вечером уже ничего не хотят. Такого детства я никому не желаю", – рассказала днепрянка Катерина Ермакова.

"Иногда перебор с этим домашним обучением. Племяннику задали записать на видео зарядку – задание по физкультуре. Все родители и дети уже считают дни до окончания учебного года, чтобы хотя бы за город детей к бабушкам отправить, подальше от всех гаджетов и компьютеров. Дети уже устали", – добавила мама Евгения Куприян.

Некоторые днепряне уверены: не у всех есть возможность учиться дистанционно:

"Молодцы, конечно, что ввели онлайн образование. Только вот о том, что в Днепре и области много малоимущих семей – никто не подумал. Особенно это касается сел под Днепром. Там родителям не только некогда заниматься с детьми, а банально не на чем. Я точно знаю пару семей, у которых нет компьютера дома и в лучшем случае – один смартфон на семью. Вот так и получается, что полноценно учиться могут только те дети, чьи родители могут позволить покупку компьютеров и гаджетов. А дети родителей не выбирают", –подытожила мама днепровского школьника Алина Ковальская.

Для тех, у кого нет возможности учиться онлайн с помощью гаджетов, пришло на помощь обучение по ТВ. Конечно же, такие уроки не заменят преподавание в школе, но будут полезными.

Уроки для школьников 5-11 классов начинаются в 10:00 утра. В период карантина педагогами для старшеклассников всей страны стали 40 учителей из столицы.

Смотреть уроки ученикам 5-11 классов можно на таким телеканалам:

"Плюсплюс" и "112 Украина" – для учащихся 5-х классов;

"ZOOM" и "NewsOne" – для учащихся 6-х классов;

"ZIK" – для учащихся 7-х классов;

"Индиго" и "УНИАН" – для учащихся 8-х классов;

"Рада" и "UA: Культура" – для учащихся 9-х классов;

"UA: Первый" – для учащихся 10-х классов;

"М1" – для учащихся 11-х классов.

Расписание уроков можно узнать по ссылке.

Те, кто не успел посмотреть онлайн-уроки вовремя, могут включить повтор на официальных страницах Министерства образования и науки Украины в Facebook или YouTube.

Также стало известно, что оценки за семестр школьникам должны быть выставлены по результатам текущего оценивания до 12 марта и тематического оценивания, проведенного в ходе дистанционного обучения.

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