В центре Днепра изменятся конечные остановки двух маршрутов: детали

В Днепре с 24 октября конечные остановки маршрутов №43 (ж/м Северный - Центр) и №98 (пос. Шевченко - Центр) переедут в другое место.

Изменения связаны с заменой подвижного состава на большие и средние автобусы. Об этом сообщил заведующий сектором контроля и мониторинга договорных обязательств департамента транспорта и транспортной инфраструктуры Иван Васючков на своей странице в Facebook.

В центре Днепра изменятся конечные остановки двух маршрутов РИА новости

Так, теперь конечные остановки вышеупомянутых автобусных маршрутов будут располагаться не возле ТЦ "Новый центр", а на площади Успенской. Все изменения в маршруте обозначены на картах.

В центре Днепра перенесут конечные остановки двух маршрутов Facebook Ивана Васючкова

В центре Днепра перенесут конечные остановки двух маршрутов Facebook Ивана Васючкова

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Днепре маршрутчик "сцепился" с пассажиркой. 18 октября водитель маршрутного такси №37 угрожал женщине, которая оплатила проезд и требовала сдачу. Он решил присвоить деньги себе, а усмирить негодование женщины грозился при помощи полиции.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал