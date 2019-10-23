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23 октября • обновлено в 10:32
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В центре Днепра изменятся конечные остановки двух маршрутов: детали

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В Днепре с 24 октября конечные остановки маршрутов №43 (ж/м Северный - Центр) и №98 (пос. Шевченко - Центр) переедут в другое место.

Изменения связаны с заменой подвижного состава на большие и средние автобусы. Об этом сообщил заведующий сектором контроля и мониторинга договорных обязательств департамента транспорта и транспортной инфраструктуры Иван Васючков на своей странице в Facebook.

В центре Днепра изменятся конечные остановки двух маршрутов

В центре Днепра изменятся конечные остановки двух маршрутов

РИА новости

Новости
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Так, теперь конечные остановки вышеупомянутых автобусных маршрутов будут располагаться не возле ТЦ "Новый центр", а на площади Успенской. Все изменения в маршруте обозначены на картах.

В центре Днепра перенесут конечные остановки двух маршрутов

В центре Днепра перенесут конечные остановки двух маршрутов

Facebook Ивана Васючкова

В центре Днепра перенесут конечные остановки двух маршрутов

В центре Днепра перенесут конечные остановки двух маршрутов

Facebook Ивана Васючкова

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Днепре маршрутчик "сцепился" с пассажиркой. 18 октября водитель маршрутного такси №37 угрожал женщине, которая оплатила проезд и требовала сдачу. Он решил присвоить деньги себе, а усмирить негодование женщины грозился при помощи полиции.

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Место
Украина Днепр
Теги
транспорт правила движения маршрутка
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