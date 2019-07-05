Если 21 июля вы будете находиться не по месту регистрации, то для участия в выборах народных депутатов Украины вам придется заранее сменить место голосования.
Сделать это можно в отделах Государственного реестра избирателей не позднее, чем за 5 дней до голосования, то есть до 15 июля включительно, говорится в сообщении на сайте Центральной избирательной комиссии.
ЦИК максимально упростила эту процедуру. Теперь достаточно прийти с паспортом или временным удостоверением гражданина Украины в отдел госреестра избирателей по месту регистрации или в том районе, где вы собираетесь голосовать, и подать там заявление. Никаких документов, которые бы подтверждали необходимость смены места голосования, не требуется.
Обратите внимание, что при смене места голосования, вы получите только один бюллетень в день выборов, вместо двух. Вы сможете отдать свой голос лишь за партию, но не сможете проголосовать за конкретного кандидата-мажоритарщика.
Отделы Государственного реестра избирателей в Днепре находятся по адресам:
Амур-Нижнеднепровский район
просп. Мануйловский, 31
(0562) 23-20-26
Индустриальный район
просп. Слобожанский, 8
(056) 726-00-02; (0562) 23-13-37
Новокодакский район
просп. Сергея Нигояна, 77
(056) 767-26-19, (056) 720-99-22
Самарский район
ул. 20-летия Победы, 51
(056) 728-31-36, 728-49-26, 728-18-84
Соборный район
пл. Шевченко, 7
(0562) 46-24-08, 746-19-27, 46-79-06
Центральный район
ул. Князя Ярослава Мудрого, 42
(056) 778-28-43
Чечеловский район
просп. Пушкина, 65
(0562) 32-48-35; 31-84-56
Шевченковский район
ул. Михаила Грушевского, 70
(056) 740-63-48 (056) 740-63-49
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как сменить место голосования
сайт ЦИК
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