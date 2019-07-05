Если 21 июля вы будете находиться не по месту регистрации, то для участия в выборах народных депутатов Украины вам придется заранее сменить место голосования.

Сделать это можно в отделах Государственного реестра избирателей не позднее, чем за 5 дней до голосования, то есть до 15 июля включительно, говорится в сообщении на сайте Центральной избирательной комиссии.

ЦИК максимально упростила эту процедуру. Теперь достаточно прийти с паспортом или временным удостоверением гражданина Украины в отдел госреестра избирателей по месту регистрации или в том районе, где вы собираетесь голосовать, и подать там заявление. Никаких документов, которые бы подтверждали необходимость смены места голосования, не требуется.

Обратите внимание, что при смене места голосования, вы получите только один бюллетень в день выборов, вместо двух. Вы сможете отдать свой голос лишь за партию, но не сможете проголосовать за конкретного кандидата-мажоритарщика.

Отделы Государственного реестра избирателей в Днепре находятся по адресам:

Амур-Нижнеднепровский район

просп. Мануйловский, 31

(0562) 23-20-26

Индустриальный район

просп. Слобожанский, 8

(056) 726-00-02; (0562) 23-13-37

Новокодакский район

просп. Сергея Нигояна, 77

(056) 767-26-19, (056) 720-99-22

Самарский район

ул. 20-летия Победы, 51

(056) 728-31-36, 728-49-26, 728-18-84

Соборный район

пл. Шевченко, 7

(0562) 46-24-08, 746-19-27, 46-79-06

Центральный район

ул. Князя Ярослава Мудрого, 42

(056) 778-28-43

Чечеловский район

просп. Пушкина, 65

(0562) 32-48-35; 31-84-56

Шевченковский район

ул. Михаила Грушевского, 70

(056) 740-63-48 (056) 740-63-49

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как сменить место голосования сайт ЦИК

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