У 22 номера в списке "Слуги народа" нашли виллу в Вене за 6 млн евро

Журналисты нашли элитное жилье в Вене (Австрия) у кандидата в депутаты Верховной Рады от партии "Слуга народа" Андрея Холодова (№22).

Материалы, как пишет "Радио Свобода", опубликованы расследователями проекта "Схемы: коррупция в деталях" (чтобы посмотреть видео, поскролльте новость вниз).

Напомним, ранее OBOZREVATEL писал, что данный кандидат уже длительное время не проживает на территории Украины, что противоречит нормам закона об участии в парламентских выборах.

Семья Андрея Холодова Радио Свобода

Журналисты, ссылаясь на официальные документы из австрийского реестра недвижимости, установили, что имение Холодова было приобретено в 2013 году за 6 млн евро (по нынешнему курсу это 175 млн гривен).

Документы Радио Свобода

"Это – стоимость дома на 360 квадратных метров и 20 соток земли. Недвижимость оформлена на жену Холодова – Катерину Шаховскую. Детей супруги крестила Оксана Марченко – жена Виктора Медведчука", – сказано в статье.

Медведчук и Холодов на заднем плане Радио Свобода

Instagram-страница Марченко Радио Свобода

Instagram-страница Марченко Радио Свобода

Известно, что дом расположен в Вене на улице Лайнцер штрассе в элитном районе Хитцинг. В пяти минутах ходьбы от имения Холодовых располагается дом, где последние 5 лет живет украинский олигарх Дмитрий Фирташ.

Дом Холодовых Радио Свобода

Дом Холодовых Радио Свобода

Кроме того, в центре Вены на улице Вальфишгассе расположен салон свадебных и вечерних платьев, который принадлежит жене Холодова.

Скриншот

Салон свадебных и вечерних платьев жены Холодова Радио Свобода

Журналисты пишут, что официально кандидат в нардепы является бенефициаром завода "Эфкон-окна" в Киеве. Этот завод производит алюминиевый профиль и другие строительные конструкции из металла.

"Сам Андрей Холодов – человек непубличный. Источники журналистов среди участников рынка называют его "теневым бизнесменом", который зарабатывает на розничной торговле сигаретами в столичных киосках", – сказано в материале.

Андрей Холодов Радио Свобода

При этом в комментарии "Схемам" глава партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков подтвердил, что ему известно о родственных связях Холодова с женой Медведчука.

"Насколько я знаю, он кум не Медведчука, а Марченко. Насколько мне известно, он с ним, по-моему, не знаком. Возможно, я что-то путаю", – сказал Разумков.

Отметим, в списке партии "Слуга народа" Андрей Холодов указывается, в частности, как предприниматель и благотворитель.

Радио Свобода

OBOZREVATEL обращается к Владимиру Зеленскому, Дмитрию Разумкову и Ивану Баканову с вопросом, готовы ли вы завести "троянского коня" в списке? Сколько заплатил Холодов за 22 место в списке "Слуги народа"?

Как сообщал OBOZREVATEL:

В партии "Слуга народа" заявили, что кандидатов на позиции мажоритарщиков выбирали в несколько этапов. Все желающие заполнили анкеты по израильской модели, прошли собеседования и предложили проекты законов.

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