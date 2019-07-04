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У 22 номера в списке "Слуги народа" нашли виллу в Вене за 6 млн евро

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Журналисты нашли элитное жилье в Вене (Австрия) у кандидата в депутаты Верховной Рады от партии "Слуга народа" Андрея Холодова (№22).

Материалы, как пишет "Радио Свобода", опубликованы расследователями проекта "Схемы: коррупция в деталях" (чтобы посмотреть видео, поскролльте новость вниз).

Напомним, ранее OBOZREVATEL писал, что данный кандидат уже длительное время не проживает на территории Украины, что противоречит нормам закона об участии в парламентских выборах.

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Семья Андрея Холодова

Семья Андрея Холодова

Радио Свобода

Журналисты, ссылаясь на официальные документы из австрийского реестра недвижимости, установили, что имение Холодова было приобретено в 2013 году за 6 млн евро (по нынешнему курсу это 175 млн гривен).

Документы

Документы

Радио Свобода

"Это – стоимость дома на 360 квадратных метров и 20 соток земли. Недвижимость оформлена на жену Холодова – Катерину Шаховскую. Детей супруги крестила Оксана Марченко – жена Виктора Медведчука", – сказано в статье.

Медведчук и Холодов на заднем плане

Медведчук и Холодов на заднем плане

Радио Свобода

Instagram-страница Марченко

Instagram-страница Марченко

Радио Свобода

Instagram-страница Марченко

Instagram-страница Марченко

Радио Свобода

Известно, что дом расположен в Вене на улице Лайнцер штрассе в элитном районе Хитцинг. В пяти минутах ходьбы от имения Холодовых располагается дом, где последние 5 лет живет украинский олигарх Дмитрий Фирташ.

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Дом Холодовых

Дом Холодовых

Радио Свобода

Дом Холодовых

Дом Холодовых

Радио Свобода

Кроме того, в центре Вены на улице Вальфишгассе расположен салон свадебных и вечерних платьев, который принадлежит жене Холодова.

У 22 номера в списке "Слуги народа" нашли виллу в Вене за 6 млн евро

Скриншот

Салон свадебных и вечерних платьев жены Холодова

Салон свадебных и вечерних платьев жены Холодова

Радио Свобода

Журналисты пишут, что официально кандидат в нардепы является бенефициаром завода "Эфкон-окна" в Киеве. Этот завод производит алюминиевый профиль и другие строительные конструкции из металла.

"Сам Андрей Холодов – человек непубличный. Источники журналистов среди участников рынка называют его "теневым бизнесменом", который зарабатывает на розничной торговле сигаретами в столичных киосках", – сказано в материале.

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Андрей Холодов

Андрей Холодов

Радио Свобода

При этом в комментарии "Схемам" глава партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков подтвердил, что ему известно о родственных связях Холодова с женой Медведчука.

"Насколько я знаю, он кум не Медведчука, а Марченко. Насколько мне известно, он с ним, по-моему, не знаком. Возможно, я что-то путаю", – сказал Разумков.

Отметим, в списке партии "Слуга народа" Андрей Холодов указывается, в частности, как предприниматель и благотворитель.

У 22 номера в списке "Слуги народа" нашли виллу в Вене за 6 млн евро

Радио Свобода

OBOZREVATEL обращается к Владимиру Зеленскому, Дмитрию Разумкову и Ивану Баканову с вопросом, готовы ли вы завести "троянского коня" в списке? Сколько заплатил Холодов за 22 место в списке "Слуги народа"?

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Читайте все новости по теме "Внеочередные выборы в Верховную Раду 2019" на OBOZREVATEL.

Тема
Внеочередные выборы в Верховную Раду 2019
Персоны
Владимир ЗеленскийДмитрий Разумков
Место
Украина
Теги
политикаПартия "Слуга народа"расследованиевидео
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Opupenko Dmytriy
Opupenko Dmytriy
идиоты
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Нагульнов Макар
Нагульнов Макар
Ну и что с того? А какое дело черни до этого? Президента - олигарха назначили и никто не пищал. Тот и в Марбелье и хз где имеет, и отдыхает на Мальдивах в перерывах на Новый Год, героически воюя с ахрессором. А что- имеет право. А чернь не заслуживает даже быть тенью с его ботинок.
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Нагульнов Макар
Нагульнов Макар
an and, за 5 лет кастрюля еще не проржавела, не повреждена. Хорошую сталь катают в Запорожье на кастрюли. Еще раз. Народ никогда и никого не избирает. Тем более вна Украине. И потому не знает кого ему воткнут говорящей головой на должность Президента. - Демократия - самая из наихудших форм правления, - говорили патриции в Др. Риме. А систему гос-устройства Римской Империи полностью рецепировали США, создали такое "Град на холме" Там тоже никто и никого не избирает, если так интересно. Вот воткнули на 8 лет негра, просто ради смеха, ему даже говорить было запрещено самостоятельно, кроме как читать по экрану. Отсидел он своё президентом, дали пинка и дали домик за 8 млн. $. Больше его не слышно. Это лидер нации , по-твоему? Найди уже какого автослесаря, может поможет безболезненно кастрюлю с головы снять.
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an and
an and
Нагульнов Макар, называть так людей, типа "чернь", можно… только, если с ними эта власть и не считается совсем, и выбирает сама себя, как в России! А если народ выбирает кого считает нужным и никто до последнего момента не может это предсказать, а потом если надо то народ еще и погнать может всю эту власть, как команду Януковича, то "чернью" уже оказывается таже команда, а не народ!
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