Просила о помощи: в Днепре в маршрутке поиздевались над пассажиркой с инвалидностью

Для днепрянки поездка в городской маршрутке 6 ноября едва не закончилась травмой.

Девушку с инвалидностью вытолкали к выходу, где она из-за отсутствия опоры чуть не перевернулась с коляски на пол. Об этом рассказала пострадавшая Алена Осадчая на своей странице в Facebook.

В Днепре в маршрутке поиздевались над пассажиркой с инвалидностью Gorod.lv

По словам девушки, в салоне автобуса отсутствовали места для инвалидов – их заменили обыкновенными сиденьями.

"Садилась я не в тупике, когда зашли с мамой, автобус уже был полон людей. Там, где два места для людей на коляске, на опущенных сиденьях располагались люди. Я попросила освободить одно место, но в ответ люди сделали вид, что даже не услышали меня. Мне пришлось стоять там, где заехала", – поделилась Осадчая.

Пассажирке пришлось тесниться у двери, где ее ожидала еще одна неприятность.

"Когда водитель поехал, я чуть не перевернулась с коляски, потому как он резко тормозил и людей бросало по всему салону. Так как я маленькая ростом, одна девушка, как-бы не заметив, поставила мне на плечо свой рюкзак. У меня всего один вопрос: зачем ставить сиденья там, где обозначены места для колясочников?" – возмутилась пассажирка.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Днепре в троллейбусе произошло ЧП с ребенком. Ногу мальчика зажало в дверном проеме, но водитель никак не отреагировал на крики о помощи. Отец ребенка быстро среагировал и спас сына, так и не дождавшись помощи от шофера.

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