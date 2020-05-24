На Днепропетровщине коронавирусом заразились более 200 медиков: статистика

В Днепропетровской области коронавирусом инфицированы 209 медицинских работников.

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На данный момент 15 медработников госпитализированы. Одна медсестра находится в тяжелом состоянии из-за сопутствующего заболевания. Об этом сообщил директор департамента здравоохранения Днепропетровской областной государственной администрации Валерий Сердюк в эфире "34 канала".

"Это приличная цифра. И это именно та цифра, которая меня, как руководителя департамента, и всю нашу медицинскую раду настораживает. Потому что, как я уже говорил не один раз, ожидаем мы основное инфицирование и основное место для распространения инфекции – это, как правило, лечебные учреждения. 15 человек госпитализированы, из них есть только одна пациентка достаточно сложная. А так, в общем-то, все медики находятся на самоизоляции. Чувствуют себя прекрасно", – сообщил Валерий Сердюк.

На Днепропетровщине коронавирусом заразились более 200 медиков pravda.com.ua

По данным Днепропетровской областной государственной администрации, по состоянию на 24 мая за последние сутки было выявлено четыре новых случаев COVID-19. Все новые случаи диагностированы у жителей Днепра.

Всего с начала эпидемии в Днепропетровской области зафиксировано 869 случаев коронавируса, из них 191 человек уже выздоровел. Летальных случаев – 17.

Ранее OBOZREVATEL писал, что в Днепре официально зарегистрировано 364 случаев заболевания коронавирусом. 123 человека уже выздоровели.

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