Главная Новости
Мова Язык
Главная Блоги

/ Жизнь города

Личное пространство и домашний уют: в днепровской больнице создали прототип уникальной палаты. Фото

218 Читать материал на украинском

Сегодня, 16 июля, в Днепровской городской детской клинической больнице № 1 закончилась реконструкция палаты долгосрочного пребывания.

Реконструкция проводилась в отделении больных сахарным диабетом. Об этом сообщает глава благотворительной организации "Фундация Влады Брусиловской" Влада Брусиловская на своей странице в Facebook.

Палата долгосрочного пребывания

Палата долгосрочного пребывания

Facebook Влады Брусиловской

CUBA BUBA #5 – такое название получила палата, при реконструкции которой впервые в Украине были учтены пожелания пациентов и медперсонала.

Как рассказала Брусиловская, от начала и до конца проект занял около полугода. Большое внимание было уделено созданию именно домашнего уюта. Палаты были разделены на зоны, также там появились холодильник, умывальник с зеркалом и шкаф.

Новости
Погода в Днепре: прогноз на 17 июля
Зона с умывальником также комфортно оформлена

Зона с умывальником также комфортно оформлена

Facebook Влады Брусиловской

Отличительной чертой данной палаты является стена, отделяющая личное пространство от больничного антуража. На стене размещены полочки для вещей, что также создает ощущение домашнего уюта. Возле каждой кровати свои светильники и розетки - это позволяет разместить несколько пациентов в палате с комфортом.

Уютно, как дома

Уютно, как дома

Facebook Влады Брусиловской

Продумано все до мелочей

Продумано все до мелочей

Facebook Влады Брусиловской

Перегородки создают домашний уют

Перегородки создают домашний уют

На полочки можно разместить личные вещи

На полочки можно разместить личные вещи

Facebook Влады Брусиловской

Домашний комфорт

Домашний комфорт

Facebook Влады Брусиловской

Как OBOZREVATEL сообщал ранее, заммэра Днепра прокомментировал ремонт мостов.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!

Место
Украина Днепр
Теги
Днепр дети
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения

ads pixel