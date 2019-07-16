Личное пространство и домашний уют: в днепровской больнице создали прототип уникальной палаты. Фото

Сегодня, 16 июля, в Днепровской городской детской клинической больнице № 1 закончилась реконструкция палаты долгосрочного пребывания.

Реконструкция проводилась в отделении больных сахарным диабетом. Об этом сообщает глава благотворительной организации "Фундация Влады Брусиловской" Влада Брусиловская на своей странице в Facebook.

Палата долгосрочного пребывания Facebook Влады Брусиловской

CUBA BUBA #5 – такое название получила палата, при реконструкции которой впервые в Украине были учтены пожелания пациентов и медперсонала.

Как рассказала Брусиловская, от начала и до конца проект занял около полугода. Большое внимание было уделено созданию именно домашнего уюта. Палаты были разделены на зоны, также там появились холодильник, умывальник с зеркалом и шкаф.

Зона с умывальником также комфортно оформлена Facebook Влады Брусиловской

Отличительной чертой данной палаты является стена, отделяющая личное пространство от больничного антуража. На стене размещены полочки для вещей, что также создает ощущение домашнего уюта. Возле каждой кровати свои светильники и розетки - это позволяет разместить несколько пациентов в палате с комфортом.

Уютно, как дома Facebook Влады Брусиловской

Продумано все до мелочей Facebook Влады Брусиловской

Перегородки создают домашний уют

На полочки можно разместить личные вещи Facebook Влады Брусиловской

Домашний комфорт Facebook Влады Брусиловской

Как OBOZREVATEL сообщал ранее, заммэра Днепра прокомментировал ремонт мостов.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!