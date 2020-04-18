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18 апреля • обновлено в 11:57
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В Днепре толпа прихожан собрались у церкви, нарушив карантин. Фото

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В пятницу, 17 апреля, в Днепре возле Троицкой церкви вечером выстроились десятки людей, чтобы попасть на службу.

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Прихожане церкви не соблюдали дистанцию, а некоторые приходили без масок и перчаток, сообщает "Информатор".

Возле церкви было около 80 человек. Толпу людей, которая нарушала карантин, заметил житель Днепра Олег Чистопольцев, он вызвал полицию. Его присутствие не понравилось прихожанам и священнослужителю. Некоторые угрожали ему физической расправой.

"Не били, но физически вытолкали и угрожали побить меня и разбить телефон", – рассказал Олег об инциденте возле церкви.

В Днепре толпа прихожан собрались у церкви

В Днепре толпа прихожан собрались у церкви

Информатор

Сотрудники полиции прибыли на место происшествия и составили соответствующий протокол.

"Дождался следственно-оперативной группы. Составили протокол и объяснение. При составлении документов приезжал сотрудник Службы безопасности Украины. Недавно звонил дежурному райотдела. Он мне сообщил, что есть уголовное производство", – добавил Олег.

Ранее OBOZREVATEL писал, что настоятель храма в Днепре собирал пожертвования и купил себе участок. Священнослужитель утверждал, что сделал это за собственные средства, которые заработал в университете.

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Автор
Игорь Кравченко
Место
Украина Днепр
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Днепр Происшествия

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