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8 февраля • обновлено в 07:30
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"Не смогли определить вирус": в Днепре мужчина умер из-за гриппа

3.1т
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В Днепре, в больнице имени Мечникова от пневмонии скончался мужчина.

Как стало известно, причиной заболевания стал грипп. В лаборатории не смогли определить вирус, так как было слишком поздно, сообщает 34 канал.

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В Днепре мужчина умер из-за гриппа

В Днепре мужчина умер из-за гриппа

Так, лаборатория может определить вирус до 5 дней болезни, но больного доставили на 15 день.

В Днепре мужчина умер из-за гриппа

В Днепре мужчина умер из-за гриппа

34 канал

По словам главврача больницы Сергея Рыженко, когда мужчину доставили в больницу, его легкие работали на 40%:

"Он умер 5 февраля. Было слишком поздно. Сейчас еще трое лежат с пневмонией, двое в реанимации, одна женщина пошла на поправку - она в отделении пульмонологии", – рассказал Рыженко.

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Главврач Сергей Рыженко

Главврач Сергей Рыженко

34 канал

Главврач отметил, что умерший жил в городе Пятихатки Днепропетровской области. Родственники доставили его в больницу сами.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Днепре 2-летний мальчик умер из-за гриппа. Ребенок заболел 20 января и ему поставили диагноз "поражение вирусом гриппа А".

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Автор
София Ковнир
Персона
Сергей Рыженко
Место
Украина Днепр
Теги
болезнь смерть
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