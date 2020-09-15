На Днепропетровщине патрульный пытал человека при задержании. Фото

В Днепропетровской области сотрудники патрульной полиции применили силу при задержании мужчины, который не оказывал сопротивления.

Пострадавший гражданин нарушал общественный порядок возле одной из городских больниц. На вызов очевидцев прибыл экипаж патрульных, сообщили в пресс-службе Офиса Генерального прокурора Украины.

Мужчина общался с полицейскими и не противился их действиям, однако те применили силу и повалили его на землю. После этого один из патрульных завел руки горожанина, закованные в наручники, в сторону головы. При этом сотрудник полиции комментировал, что в таком положении "ласточки" человек может продержаться не больше пяти минут.

Таким образом, правоохранитель отдавал себе отчет в том, что мужчина из-за его действий испытывал сильные физические страдания. Патрульного подозревают в необоснованном и непропорциональном применении силы, так как задержанный уже находился под полным контролем полиции.

На данный момент досудебное расследование завершено. Патрульному сообщили о подозрении в превышении власти, сопровождавшемся насилием и применением спецсредств.

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