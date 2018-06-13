Журналисты разгадали тайну роста Ким Чен Ына на саммите с Трампом

Глава КНДР Ким Чен Ын надел на встречу с президентом США Дональдом Трампом в Сингапуре обувь со скрытой платформой, чтобы скрыть большую разницу в росте.

Как отмечает "РИА Новости" со ссылкой на южнокорейскую газету, лидер КНДР ниже американского президента примерно на 20 см, однако на фото и видео со встречи разница в росте не кажется такой большой.

"Ким Чен Ын во время саммита мог смотреть в глаза Трампу, не поднимая головы. И на экране, когда два лидера стояли рядом, разница в росте, казалось, составляла около десяти сантиметров. Чтобы не проиграть президенту Трампу, Ким Чен Ын мог, подняв подошву, увеличить высоту обуви или вложить стельки", — пишет газета.

Как аргумент в пользу версии о скрытой платформе газета приводит фотографии со встречи Трампа с заместителем председателя центрального комитета Трудовой партии Кореи Ким Ён Чхолем.

Известно, что Ким Чен Ын и северокорейский чиновник примерно одного роста, но на фотографиях со встречи Ким Ён Чхоля с Трампом видно, что гость из КНДР на голову ниже американского президента.

Ранее OBOZREVATEL опубликовал фотографии со встречи лидеров США и КНДР в Сингапуре.