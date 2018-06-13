Журналісти розгадали таємницю зросту Кім Чен Ина на саміті з Трампом

Глава КНДР Кім Чен Ин взув на зустріч з президентом США Дональдом Трампом в Сінгапурі черевики з прихованою платформою, щоб приховати велику різницю у зрості.

Як зазначає "РИА Новости" з посиланням на південнокорейську газету, лідер КНДР нижче американського президента приблизно на 20 см, однак на фото і відео з зустрічі різниця в зрості не здається такою великою.

"Кім Чен Ин під час саміту міг дивитися в очі Трампу, не піднімаючи голови. І на екрані, коли два лідери стояли поруч, різниця в рості, здавалося, становила близько десяти сантиметрів. Щоб не програти президенту Трампу, Кім Чен Ин міг, піднявши підошву, збільшити висоту взуття або вкласти устілки", - пише газета.

Як аргумент на користь версії про приховану платформу газета наводить фотографії із зустрічі Трампа з заступником голови центрального комітету Трудової партії Кореї Кім Йон Чхолем.

Відомо, що Кім Чен Ин і північнокорейський чиновник приблизно однакові на зріст, але на фотографіях з зустрічі Кім Йон Чхоля з Трампом видно, що гість з КНДР на голову нижче американського президента.

Раніше OBOZREVATEL опублікував фотографії із зустрічі лідерів США і КНДР в Сінгапурі.