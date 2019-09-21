"Журналистка вредная, что пристала?!" "Слуги народа" опозорились в кулуарах Рады

Народные депутаты из фракции партиии "Слуга народа" опозорились в Верховной Раде из-за незнания имен новых министров.

Соответствующее видео опубликовано на странице "Радио Свобода" в Facebook. "А кто вы такая, чтобы меня проверять?" Так ответил депутат Николай Тищенко на наши вопросы о новых членах правительства. А вот что ответили другие парламентарии", – подписали сюжет журналисты.

Так, депутат партии "Слуга народа" Кирилл Нестеренко на вопрос "Кто у нас министр юстиции?" ответил: "Для этого у меня есть такая шпаргалочка ...", достав при этом смартфон.

ВРУ 24 канал

Нардеп Сергей Литвиненко, на вопрос о министре инфраструктуры ответил: "Министр инфраструктуры? Вот елки..."

Депутат Роман Грищук не смог вспомнить имя министра здравоохранения, но правильно назвал руководительницу Министерства образования – Анну Новосад.

Сеть одновременно насмешило и огорчило такое положение дел в Раде.

"Бедные наши детки. Что эта журналистка вредна приняла к нашим дорогим депутатам? Да защитит их Архангел Михаил своим мощным щитом и накажет таких вот вредных журналисток своим огненным мечом. Володи нашему сил, здоровья и терпения и Божьего благославения", "Если бы они обсуждали кандидатуры, то может запомнили бы, и вообще, чем спать на заседаниях, лучше бы учили фамилии", "Еще не было общего банкета, так и не успели познакомиться", "А зачем им голову забивать всякой ерундой? Главное шпаргалки, за что голосувать и не забывать сбегать в столовую", – написали в комментариях пользователи.

Скриншот ФБ "Радио Свобода"

Скриншот ФБ "Радио Свобода"

Скриншот ФБ "Радио Свобода"

Скриншот ФБ "Радио Свобода"

Скриншот ФБ "Радио Свобода"

Как сообщал OBOZREVATEL, нардеп Николай Тищенко отказался отвечать на вопросы журналистки о составе Кабмина.

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