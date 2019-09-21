"Журналістка шкідлива, чого пристала?!" "Слуги народу" зганьбилися в кулуарах Ради

Народні депутати із фракції партіїї "Слуга народу" осоромилися в Верховній Раді через незнання імен нових міністрів.

Відповідне відео опубліковано на сторінці "Радіо Свобода" в Facebook. "А хто ви така, щоб мене перевіряти?" Так відповів депутат Микола Тищенко на наші питання про нових членів уряду. А ось що відповіли інші парламентарі", – підписали сюжет журналісти.

Так, депутат партії "Слуга народу" Кирило Нестеренко на запитання "Хто у нас міністр юстиції?" відповів: "Для цього в мене є така шпаргалочка...", діставши при цьому смартфон.

ВРУ 24 канал

Нардеп Сергій Литвиненко, на запитання про міністра інфраструктури відповів: "Міністр інфраструктури? От йолкі..."

Депутат Роман Грищук не зміг згадати ім'я міністра охорони здоров'я, але правильно назвав очільницю Міністерства освіти – Ганну Новосад.

Мережу одночасно насмішив і засмутив такий стан справ у Раді.

"Бідні наші діточки. Що ця журналістка шкідлива пристала до наших дорогих депутатів? Та захистить їх Архангел Михаїл своїм могутнім щитом і та покарає таких ось шкідливих журналісток своїм вогненним мечем. Володі нашому сил, здоров'я і терпіння і Божого благославения", "Якби вони обговорювали кандидатури, то може запам'ятали. І, взагалі, чим спать на засіданнях, ліпше б вчили призвіща", "Ще не було спільного банкету, тому і не встигли познайомитися", "А навіщо їм голову забивати всякими дурницями? Головне шпаргалки за що голосувать та не забувати збігати до їдальні", – написали в коментарях користувачі.

Скріншот ФБ "Радио Свобода"

Скріншот ФБ "Радио Свобода"

Скріншот ФБ "Радио Свобода"

Скріншот ФБ "Радио Свобода"

Скріншот ФБ "Радио Свобода"

Як повідомляв OBOZREVATEL, нардеп Микола Тищенко відмовився відповідати на запитання журналістки просклад Кабміну.

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