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"Железный дровосек?" Лукашенко получил подарок с намеком. Фото и видео

1.5т Читать материал на украинском

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев подарил главе Беларуси Александру Лукашенко статую хоккеиста.

Они встретились в неформальной обстановке в резиденции "Заславль". Лукашенко подарил гостю панно "Беларус" и вышиванку, а его сын Николай – статуэтку зубра. (Чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

Подарок Мирзиеева уже высмеяли в сети. Белорусские пользователи уверены, что это некий намек для их лидера.

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Александр Лукашенко и Шавкат Мирзиеев

Александр Лукашенко и Шавкат Мирзиеев

"Статуя железного дровосека? Фактически сказали, что у Лукашенко нет мозгов, а он радуется", – пишут они в Twitter.

Как сообщал OBOZREVATEL, в среду, 31 июля, состоялся телефонный разговор Лукашенко с президентом Украины Владимиром Зеленским.

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Персона
Александр Лукашенко
Место
Беларусь
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