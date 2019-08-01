"Железный дровосек?" Лукашенко получил подарок с намеком. Фото и видео

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев подарил главе Беларуси Александру Лукашенко статую хоккеиста.

Они встретились в неформальной обстановке в резиденции "Заславль". Лукашенко подарил гостю панно "Беларус" и вышиванку, а его сын Николай – статуэтку зубра. (Чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

Подарок Мирзиеева уже высмеяли в сети. Белорусские пользователи уверены, что это некий намек для их лидера.

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Александр Лукашенко и Шавкат Мирзиеев

"Статуя железного дровосека? Фактически сказали, что у Лукашенко нет мозгов, а он радуется", – пишут они в Twitter.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев прибыл с в визитом в Беларусь и подарил Александру #Лукашенко статую хоккеиста



Наверное, Александру Григорьевичу было обидно, что его гость не привез также статуи лыжника, биатлониста, теннисиста и животновода. pic.twitter.com/EsWpB3zjcD — Это Минск, детка! (@thisminsk) July 31, 2019

Как сообщал OBOZREVATEL, в среду, 31 июля, состоялся телефонный разговор Лукашенко с президентом Украины Владимиром Зеленским.

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