"Железный дровосек?" Лукашенко получил подарок с намеком. Фото и видео

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев подарил главе Беларуси Александру Лукашенко статую хоккеиста.
Они встретились в неформальной обстановке в резиденции "Заславль". Лукашенко подарил гостю панно "Беларус" и вышиванку, а его сын Николай – статуэтку зубра. (Чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).
Подарок Мирзиеева уже высмеяли в сети. Белорусские пользователи уверены, что это некий намек для их лидера.
Александр Лукашенко и Шавкат Мирзиеев
"Статуя железного дровосека? Фактически сказали, что у Лукашенко нет мозгов, а он радуется", – пишут они в Twitter.
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Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев прибыл с в визитом в Беларусь и подарил Александру #Лукашенко статую хоккеиста— Это Минск, детка! (@thisminsk) July 31, 2019
Наверное, Александру Григорьевичу было обидно, что его гость не привез также статуи лыжника, биатлониста, теннисиста и животновода. pic.twitter.com/EsWpB3zjcD
Как сообщал OBOZREVATEL, в среду, 31 июля, состоялся телефонный разговор Лукашенко с президентом Украины Владимиром Зеленским.
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