"Залізний дроворуб?" Лукашенко отримав подарунок із натяком. Фото і відео

Президент Узбекистану Шавкат Мірзієєв подарував главі Білорусі Олександру Лукашенку статую хокеїста.

Вони зустрілися в неформальній обстановці в резиденції "Заславль". Лукашенко подарував гостю панно "Беларус" і вишиванку, а його син Микола – статуетку зубра. (Щоб подивитися фото і відео, доскрольте до кінця сторінки).

Подарунок Мірзієєва вже висміяли в мережі. Білоруські користувачі впевнені, що це якийсь натяк для їхнього лідера.

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Олександр Лукашенко і Шавкат Мірзієєв

"Статуя залізного дроворуба? Фактично сказали, що у Лукашенка немає мізків, а він радіє", – пишуть вони в Twitter.

Президент Узбекистану Шавкат Мірзієєв прибув з в візитом до Білорусі і подарував Олександру # Лукашенко статую хокеїста



Напевно, Олександру Григоровичу було прикро, що його гість не привіз також статуї лижника, біатлоніста, тенісиста і тваринника. pic.twitter.com/EsWpB3zjcD - Це Мінськ, крихітко! (@thisminsk) July 31, 2019

Як повідомляв OBOZREVATEL, у середу, 31 липня, відбулася телефонна розмова Лукашенка з президентом України Володимиром Зеленським.

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