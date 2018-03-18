"Ждун в платке": оккупанты Донецка насмешили новым памятником

Оккупанты Донецка рассмешили пользователей сети проектом нового памятника.

Предполагаемым эскизом будущего творения, посвященного матери, на своей странице в Twitter поделился пользователь hochu dodomu, отметив сходство сидящей женщины с популярным образом ждуна.

"Это мама? Какой-то ждун в платке. Это поставят в Донецке?" - подписан пост в соцсети.

Памятник планируют выковать из металла и установить в центре Донецка в Парке кованых фигур. Отметим, что для воплощения этой идеи срочно ищут художника-дизайнера.

Большинство комментаторов иронично отреагировали на проект, назвав его неудачным.

"Больше напоминает старуху и "Сказки о рыбаке и рыбке", которая осталась у разбитого корыта", "мама ждет смску из Ощадбанка", "в профиль вылитый Януковощ", "после освобождения всю эту фуету сносить будем", - пишут юзеры.

Это МАМА??? Какой-то ждун в платке))

Это поставят в Донецке? pic.twitter.com/3bn3cDSyfy — hochu dodomu (@rjpthjuljvjq) 17 березня 2018 р.

Как писал "Обозреватель", накануне сеть испугал кошмарный памятник в Крыму.