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"Ждун в платке": оккупанты Донецка насмешили новым памятником

24.2тЧитать новость на украинском

Оккупанты Донецка рассмешили пользователей сети проектом нового памятника.

Предполагаемым эскизом будущего творения, посвященного матери, на своей странице в Twitter поделился пользователь hochu dodomu, отметив сходство сидящей женщины с популярным образом ждуна.

"Это мама? Какой-то ждун в платке. Это поставят в Донецке?" - подписан пост в соцсети.

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Памятник планируют выковать из металла и установить в центре Донецка в Парке кованых фигур. Отметим, что для воплощения этой идеи срочно ищут художника-дизайнера.

Большинство комментаторов иронично отреагировали на проект, назвав его неудачным.

"Больше напоминает старуху и "Сказки о рыбаке и рыбке", которая осталась у разбитого корыта", "мама ждет смску из Ощадбанка", "в профиль вылитый Януковощ", "после освобождения всю эту фуету сносить будем", - пишут юзеры.

Как писал "Обозреватель", накануне сеть испугал кошмарный памятник в Крыму.

Место
УкраинаДонецк
Объекты
Новости ДонбассаНовости ДНР
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