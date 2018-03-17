"Больше не наливать": сеть испугал кошмарный памятник в Крыму

В оккупированном Россией Севастополе был возведен страшный памятник "Воину-освободителю".

Об этом на своей странице в Twitter сообщил журналист и блогер Денис Казанский, сравнив творение оккупантов с оригинальным памятником.

"В Севастополе поставили новый памятник - копию памятника "Воину-освободителю" в Берлине. Но что-то пошло не так..." - написал Казанский.

Пользователи сети также высмеяли памятник в Севастополе, предположив, что скульптор, вероятно, был пьяным в момент работы.

"Судя по лицам - освободил от ядерных агрессоров", "Уродство на уродстве...даже художника нормального у них нет", "ему рожу от вони русского мира свело", "просто надо было сказать: скульптору больше не наливать", - пишут юзеры.

В Севастополе поставили новый памятник - копию памятника "Воину-освободителю" в Берлине. Но что-то пошло не так... pic.twitter.com/RTFEseRdgi — Денис Казанський (@den_kazansky) 17 березня 2018 р.

Как писал "Обозреватель", ранее на Донбассе разрушили памятник героям АТО.