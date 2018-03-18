"Ждун у хустці": окупанти Донецька насмішили новим пам'ятником

Окупанти Донецька розсмішили користувачів мережі проектом нового пам'ятника.
Передбачуваним ескізом майбутнього творіння, присвяченого матері, на своїй сторінці в Twitter поділився користувач hochu dodomu, зазначивши схожість жінки, що сидить, з популярним образом ждуна.
"Це мама? Якийсь ждун у хустці. Це поставлять у Донецьку?" - підписаний пост у соцмережі.
Пам'ятник планують викувати з металу та встановити в центрі Донецька в Парку кованих фігур. Відзначимо, що для втілення цієї ідеї терміново шукають художника-дизайнера.
Більшість коментаторів іронічно відреагували на проект, назвавши його невдалим.
"Більше нагадує стару і "Казки про рибака і рибку", яка залишилася біля розбитого корита", "мама чекає смску з Ощадбанку", "у профіль вилитий Януковощ", "після звільнення всю цю фуєту зносити будемо", - пишуть користувачі.
Это МАМА??? Какой-то ждун в платке))— hochu dodomu (@rjpthjuljvjq) 17 березня 2018 р.
Это поставят в Донецке? pic.twitter.com/3bn3cDSyfy
Як писав "Обозреватель", напередодні мережу налякав кошмарний пам'ятник у Криму.