"Ждун у хустці": окупанти Донецька насмішили новим пам'ятником

Окупанти Донецька розсмішили користувачів мережі проектом нового пам'ятника.

Передбачуваним ескізом майбутнього творіння, присвяченого матері, на своїй сторінці в Twitter поділився користувач hochu dodomu, зазначивши схожість жінки, що сидить, з популярним образом ждуна.

"Це мама? Якийсь ждун у хустці. Це поставлять у Донецьку?" - підписаний пост у соцмережі.

Пам'ятник планують викувати з металу та встановити в центрі Донецька в Парку кованих фігур. Відзначимо, що для втілення цієї ідеї терміново шукають художника-дизайнера.

Більшість коментаторів іронічно відреагували на проект, назвавши його невдалим.

"Більше нагадує стару і "Казки про рибака і рибку", яка залишилася біля розбитого корита", "мама чекає смску з Ощадбанку", "у профіль вилитий Януковощ", "після звільнення всю цю фуєту зносити будемо", - пишуть користувачі.

Як писав "Обозреватель", напередодні мережу налякав кошмарний пам'ятник у Криму.