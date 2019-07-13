"Зеленский на крыше Рады": выяснилась правда о взорвавшем сеть фото

У мужчины и женщины, которые были сфотографированы на куполе Верховной Рады в Киеве, нет никаких личных отношений.

Об этом рассказали они сами – женатый 44-летний первый замглавы аппарата ВР Петр Боднар и незамужняя 37-летняя руководитель секретариата Татьяна Подольская, передает ТСН.

По их словам, они знакомы около пяти лет и убеждают, что их связывает только работа. Курьез же случился якобы на ровном месте – ракурс, с которого выглядело, будто мужчина передает женщине кольцо, так зафиксировал всего лишь телефон, на который Боднар фотографировал перила.

Скандальное фото на куполе Рады Скриншот

"Там одно перило оторванное, мы это выяснили и его надо прибить. Мы обходили с Петром, потому что он является ответственным за это", – рассказала Татьяна.

Боднар же говорит, что после такого скандала инспектировать точно больше ничего не будет.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в сети разгорелся ажиотаж из-за снимков с человеком на куполе Верховной Рады. Пользователи шутили, что это президент Владимир Зеленский записывал новое видеообращение к украинцам.

Позже появилась версия, что на куполе Рады и вовсе устроили свидание.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!