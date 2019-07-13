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"Зеленський на даху Ради": з'ясувалася правда про курйозне фото

10.5т Читати матеріал російською

У чоловіка і жінки, які були сфотографовані на куполі Верховної Ради в Києві, немає ніяких особистих стосунків.

Про це розповіли вони самі – одружений 44-річний перший заступник голови апарату ВР Петро Боднар і незаміжня 37-річна керівник секретаріату Тетяна Подольська, передає ТСН.

За їх словами, вони знайомі близько п'яти років і переконують, що їх пов'язує лише робота. Курйоз же трапився нібито на рівному місці – ракурс, з якого виглядало, ніби чоловік передає жінці обручку, так зафіксував всього лише телефон, на який Боднар фотографував перила.

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Скандальне фото на куполі Ради

Скандальне фото на куполі Ради

Скріншот

"Там одне перило відірване, ми це з'ясували і його треба прибити. Ми обходили з Петром, бо він є відповідальним за це", – розповіла Тетяна.

Боднар же каже, що після такого скандалу інспектувати точно більше нічого не буде.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в мережі розгорівся ажіотаж через знімки з людиною на куполі Верховної Ради. Користувачі жартували, що це президент Володимир Зеленський записував нове відеозвернення до українців.

Пізніше з'явилася версія, що на куполі Ради і зовсім влаштували побачення.

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Особа
Володимир Зеленський
Місце
Україна Київ
Тег
Верховна Рада України
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