УкрEngРус
Регистрация
ГлавнаяБлоги

"Зато мост есть": Керчь сидит без воды, а освещение арки больше не работает

Читать новость на украинском

Жители Керчи в аннексированном Крыму жалуются на постоянные отключения воды.

Воду отключают в разных районах на сутки и более, а люди активно обсуждают неудобства в соцсети и шутят: "Если в кране нет воды, значит есть мост зато".

Также в местных пабликах задают вопрос об освещении Крымского моста: "Кто нибудь знает, почему на мосту не горит освещение арки? Несколько дней горело после запуска, а потом нет".

В ответ можно прочесть ироничное: "Россия 1 уехала" или "Лампочки перегорели".

Новости
Малахов высмеял Путина на Крымском мосту: видео пародии

Как сообщал OBOZREVATEL, 15 мая в аннексированном Россией Крыму оккупанты провели официальную церемонию открытия автодорожной части Крымского моста, который должен соединить оккупированный полуостров и территорию РФ.

Читайте все новости по теме "Аннексия Крыма" на Обозревателе.

Тема
Аннексия Крыма
Место
Украина
Объект
Крымский мост
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
3
Смешно
0
Интересно
0
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Новые
Старые
Лучшие
Худшие

Наши блоги