"Зато мост есть": Керчь сидит без воды, а освещение арки больше не работает

Жители Керчи в аннексированном Крыму жалуются на постоянные отключения воды.

Воду отключают в разных районах на сутки и более, а люди активно обсуждают неудобства в соцсети и шутят: "Если в кране нет воды, значит есть мост зато".

Керчь

Если в кране нет воды

Значит есть мост зато.. pic.twitter.com/DdrIHLgjy7 — RoksolanaToday&Крым (@KrimRt) 28. Mai 2018

Также в местных пабликах задают вопрос об освещении Крымского моста: "Кто нибудь знает, почему на мосту не горит освещение арки? Несколько дней горело после запуска, а потом нет".

В ответ можно прочесть ироничное: "Россия 1 уехала" или "Лампочки перегорели".

Керчь любознательная.Анонимно почему то

"Кто нибудь знает, почему на мосту не горит освещение арки? Несколько дней горело после запуска, а потом нет" pic.twitter.com/05NZLCzMpo — RoksolanaToday&Крым (@KrimRt) 28. Mai 2018

Как сообщал OBOZREVATEL, 15 мая в аннексированном Россией Крыму оккупанты провели официальную церемонию открытия автодорожной части Крымского моста, который должен соединить оккупированный полуостров и территорию РФ.