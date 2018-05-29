"Зате міст є": Керч сидить без води, а освітлення арки більше не працює

Жителі Керчі у анексованому Криму скаржаться на постійні відключення води.

Воду відключають в різних районах на добу і більше, а люди активно обговорюють незручності в соцмережі і жартують: "Якщо в крані немає води, значить є міст зате".

Керч

Якщо в крані немає води

Значить є міст зате .. pic.twitter.com/DdrIHLgjy7 - RoksolanaToday & Крим (@KrimRt) 28. Mai 2018

Також в місцевих пабліках ставлять питання про освітлення Кримського мосту: "Хто небудь знає, чому на мосту не горить освітлення арки? Кілька днів горіло після запуску, а потім ні".

У відповідь можна прочитати іронічне: "Росія 1 поїхала" або "Лампочки перегоріли".

Керч любознательная.Анонімно чомусь

"Хто небудь знає, чому на мосту не горить освітлення арки? Кілька днів горіло після запуску, а потім немає" pic.twitter.com/05NZLCzMpo - RoksolanaToday & Крим (@KrimRt) 28. Mai 2018

Як повідомляв OBOZREVATEL, 15 травня в включеному Росією Криму окупанти провели офіційну церемонію відкриття автодорожньої частини Кримського моста, який повинен з'єднати окупований півострів і територію РФ.