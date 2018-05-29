"Зате міст є": Керч сидить без води, а освітлення арки більше не працює

Жителі Керчі у анексованому Криму скаржаться на постійні відключення води.
Воду відключають в різних районах на добу і більше, а люди активно обговорюють незручності в соцмережі і жартують: "Якщо в крані немає води, значить є міст зате".
Керч- RoksolanaToday & Крим (@KrimRt) 28. Mai 2018
Якщо в крані немає води
Значить є міст зате .. pic.twitter.com/DdrIHLgjy7
Також в місцевих пабліках ставлять питання про освітлення Кримського мосту: "Хто небудь знає, чому на мосту не горить освітлення арки? Кілька днів горіло після запуску, а потім ні".
У відповідь можна прочитати іронічне: "Росія 1 поїхала" або "Лампочки перегоріли".
Керч любознательная.Анонімно чомусь- RoksolanaToday & Крим (@KrimRt) 28. Mai 2018
"Хто небудь знає, чому на мосту не горить освітлення арки? Кілька днів горіло після запуску, а потім немає" pic.twitter.com/05NZLCzMpo
Як повідомляв OBOZREVATEL, 15 травня в включеному Росією Криму окупанти провели офіційну церемонію відкриття автодорожньої частини Кримського моста, який повинен з'єднати окупований півострів і територію РФ.
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