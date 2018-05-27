Замінив качатам маму: мережу зворушило миле відео з собакою

У мережі набирає популярності зворушливе відео з лабрадором, який "усиновив" дев'ять осиротілих каченят.

У ролику, опублікованому на Youtube, знято моменти, коли дбайлива домашня тварина носить качечок на спині й відпочиває разом із ними на галявині.

Відзначається, що десятирічного лабрадора звуть Фред. Він разом із господарями проживає в замку Маунтфічет, розташованому в англійському графстві Ессекс.

"Опіку" над маленькими птахами пес Фред узяв після того, як маму каченят з'їла лисиця.

Як писав OBOZREVATEL, раніше пес із незвичною зовнішністю налякав мережу.