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Замінив качатам маму: мережу зворушило миле відео з собакою

3.2тЧитати новину російською

У мережі набирає популярності зворушливе відео з лабрадором, який "усиновив" дев'ять осиротілих каченят.

У ролику, опублікованому на Youtube, знято моменти, коли дбайлива домашня тварина носить качечок на спині й відпочиває разом із ними на галявині.

Відзначається, що десятирічного лабрадора звуть Фред. Він разом із господарями проживає в замку Маунтфічет, розташованому в англійському графстві Ессекс.

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"Опіку" над маленькими птахами пес Фред узяв після того, як маму каченят з'їла лисиця.

Як писав OBOZREVATEL, раніше пес із незвичною зовнішністю налякав мережу.

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