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"Заливаешь?" Путин потрогал очередного мальчика

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Глава России Владимир Путин был замечен в объятиях с новым маленьким мальчиком.

Соответствующее видео опубликовал в Twitter журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов. Это произошло во время визита российского лидера в Китай.

У Путина состоялся короткий диалог с одним из юных хоккеистов, который сообщил политику, что ему 12 лет. В ответ тот сказал: "Да ладно! Заливаешь? Заливаешь!"

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"А Путин в Китае сегодня опять попался на любимом занятии: лапать и гладить мальчиков. А что у извращенцев означает "заливать"?" - посмеялся политолог Алексей Голобуцкий.

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Путин навестил мальчика в больнице и поцеловал его.

Персона
Владимир Путин
Место
Россия
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Русский Солдат
Русский Солдат
У автора явно психологические проблемы, он так болезненно на это реагирует.
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