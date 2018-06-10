"Заливаешь?" Путин потрогал очередного мальчика

Глава России Владимир Путин был замечен в объятиях с новым маленьким мальчиком.

Соответствующее видео опубликовал в Twitter журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов. Это произошло во время визита российского лидера в Китай.

У Путина состоялся короткий диалог с одним из юных хоккеистов, который сообщил политику, что ему 12 лет. В ответ тот сказал: "Да ладно! Заливаешь? Заливаешь!"

"А Путин в Китае сегодня опять попался на любимом занятии: лапать и гладить мальчиков. А что у извращенцев означает "заливать"?" - посмеялся политолог Алексей Голобуцкий.

"Да ладно! Заливаешь? Заливаешь!": Путин и юные хоккеисты в Китае pic.twitter.com/Q3FBSfwHkU — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 9 червня 2018 р.

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Путин навестил мальчика в больнице и поцеловал его.