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"Заливаєш?" Путін торкнувся чергового хлопчика

3.5тЧитати новину російською

Глава Росії Володимир Путін був помічений в обіймах з новим маленьким хлопчиком.

Відповідне відео опублікував в Twitter журналіст кремлівського пулу Дмитро Смирнов. Це сталося під час візиту російського лідера до Китаю.

У Путіна відбувся короткий діалог з одним із юних хокеїстів, який повідомив політику, що йому 12 років. У відповідь той сказав: "Та годі! Заливаєш? Заливаєш!"

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"Куди органи дивилися?" Путін знову чіплявся до хлопчика

"А Путін в Китаї сьогодні знову попався на улюбленому занятті: лапати і гладити хлопчиків. А що у збоченців означає "заливати"?" - посміявся політолог Олексій Голобуцький.

Як повідомлявOBOZREVATEL, недавно Путін відвідав хлопчика в лікарні і поцілував його.

Особа
Володимир Путін
Місце
Росія
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Русский Солдат
Русский Солдат
У автора явно психологические проблемы, он так болезненно на это реагирует.
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