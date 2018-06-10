"Заливаєш?" Путін торкнувся чергового хлопчика

Глава Росії Володимир Путін був помічений в обіймах з новим маленьким хлопчиком.

Відповідне відео опублікував в Twitter журналіст кремлівського пулу Дмитро Смирнов. Це сталося під час візиту російського лідера до Китаю.

У Путіна відбувся короткий діалог з одним із юних хокеїстів, який повідомив політику, що йому 12 років. У відповідь той сказав: "Та годі! Заливаєш? Заливаєш!"

"А Путін в Китаї сьогодні знову попався на улюбленому занятті: лапати і гладити хлопчиків. А що у збоченців означає "заливати"?" - посміявся політолог Олексій Голобуцький.

"Да ладно! Заливаєш? Заливаєш!": Путін і юні хокеїсти в Китаї pic.twitter.com/Q3FBSfwHkU - Дмитро Смирнов (@ dimsmirnov175) 9 червня 2018 р.

Як повідомлявOBOZREVATEL, недавно Путін відвідав хлопчика в лікарні і поцілував його.