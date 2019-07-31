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"Я шо вам, пам'ятник?!" Зеленського здивував несподіваний подарунок в Черкасах. Фото і відео

1.8т Читати матеріал російською

Президент України Володимир Зеленський не захотів взяти власний бюст, який йому презентували журналісти телеканалу "1+1"у Черкасах. Він здивувався такому подарунку.

Про це написало видання "Про все". Також у мережі з’явився відповідний ролик.

"Боже, де ви взяли таке страхіття. Я бачив його в інтернеті. Навіщо ви це робите? Припиніть", – відреагував глава держави.

Бюст

Бюст

Про все

"Я шо вам, пам'ятник?!" – додав Зеленський.

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Подарунок виготовила 23-річна вінничанка Марія. Вона давно робить такі гіпсові скульптури, а одну із них вирішила подарувати президенту.

Бюст

Бюст

Прочерк/Апостроф

Як повідомляв OBOZREVATEL, у мережі почали продавати гіпсові погруддя Зеленського, прикрашені золотом. Бюст позиціонують як чудову прикрасу для робочого кабінету, адже на початку свого президентства Зеленський заборонив вішати на стіну його портрети.

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Особа
Володимир Зеленський
Місце
Україна Черкаси
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