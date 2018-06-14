"Викликайте санітарів": поплічник Путіна побачив Чавеса на ЧС-2018

Російський політик, член "Єдиної Росії" Ернест Макаренко стверджує, що на чемпіонат світу з футболу в Росії прибув покійний екс-президент Венесуели Уго Чавес.

"Навіть Чавес приїхав до Москви. Меркель горить бажанням приїхати. А як хоче подивитися наш футбол Трамп! Хоче, але боїться показати це своє пристрасне бажання", - написав він у своєму Twitter.

Макаренко закликав американського лідера приїхати на чемпіонат в Росію.

"Дональд - не треба соромитися своїх бажань - приїжджай! Футбол об'єднує!", - резюмував він.

Користувачів мережі розвеселив пост політика.

"Ти закушуй там. А то точно з Чавесом побачишся", "Уго приїхав, так ... З Майклом Джексоном. І Беніто. До друга свого Вови", "Заради такої справи Чавес вирішив воскреснути!", "Викликайте санітарів! Срочно! "у пацієнта провали в пам'яті і марення вже!", - іронізують коментатори.

Відзначимо, колишній президент Венесуели Уго Чавес помер через онкологічне захворювання в березні 2013 року.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Росії стартував чемпіонат світу з футболу. Перший матч російська збірна виграла з рахунком 5: 0 у національної команди Саудівської Аравії.