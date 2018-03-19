Выиграл выборы на каблуках: в сети ярко высмеяли величие Путина

В сети появились карикатуры, высмеивающие результаты выборов президента в России, лидером которых предсказуемо стал Владимир Путин.

Художник Андрей Петренко на странице проекта kE? в Twitter опубликовал картинку, на которой Путин празднует победу.

"Победить Путина смог только Путин, он и не таких побеждал..." - говорится в комментарии к карикатуре.

Карикатурист Сергей Елкин в свою очередь посмеялся над тем, как Путин подчеркивает свое величие – при помощи каблуков. Он поделился своим видением выборов Путина в России.

Как сообщал "Обозреватель", по результатам обработки 99% протоколов Путин выиграл выборы в России в четвертый раз.