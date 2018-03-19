Виграв вибори на підборах: в мережі яскраво висміяли велич Путіна

У мережі з'явилися карикатури, що висміюють результати виборів президента в Росії, лідером яких передбачувано став Володимир Путін.

Художник Андрій Петренко на сторінці проекту kE? в Twitter опублікував картинку, на якій Путін святкує перемогу.

"Перемогти Путіна зміг тільки Путін, він і не таких перемагав ..." - йдеться в коментарі до карикатури.

Карикатурист Сергій Йолкін в свою чергу посміявся над тим, як Путін підкреслює свою велич - за допомогою підборів. Він поділився своїм баченням виборів Путіна в Росії.

Як повідомляв "Обозреватель", за результатами обробки 99% протоколів Путін виграв вибори в Росії в четвертий раз.