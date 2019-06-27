"Ворона-горилла преследует вас": новая оптическая иллюзия перепугала сеть

Пользователей сети испугало видео, на котором запечатлена опирающаяся на крылья ворона.
Ролик в Twitter опубликовала пользовательница LIWJATAN. "Спасибо за шок сегодня утром. Это вредно для моего сердца", — написала она. В комментариях было отмечено, что ворона, которая встала на крылья, напоминает мускулистую гориллу.
На данный момент запись набрала почти десять миллионов просмотров, более 100 тысяч ретвитов и 250. тыс. лайков.
Скриншот с видео
"Ворона-горилла будет преследовать вас во сне и наяву", — шутят пользователи.
Объяснение необычному ролику нашла орнитолог Кейли Свифт. По ее словам, таким образом птица принимает солнечные ванны.
朝から衝撃をありがとう。— LIWJATAN (@keita_simpson) 20 июня 2019 г.
心臓に悪い、 pic.twitter.com/fDlOGiumD6
朝から衝撃をありがとう。— LIWJATAN (@keita_simpson) 20 июня 2019 г.
心臓に悪い、 pic.twitter.com/fDlOGiumD6
朝から衝撃をありがとう。— LIWJATAN (@keita_simpson) 20 июня 2019 г.
心臓に悪い、 pic.twitter.com/fDlOGiumD6
This guy did not skip wing day! pic.twitter.com/90xEiNy3aS— Dr. Chaussette Rouge ♔ (@ChaussetteRouge) 23 июня 2019 г.
Как сообщал OBOZREVATEL, профессор Техасского университета в Эль-Пасо Дэвид Новик показал новую оптическую иллюзию, которую он называет "конфетти". Кажется, что круги на картинке раскрашены в четыре разных цвета. На самом деле это не так.
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