"Ворона-горилла преследует вас": новая оптическая иллюзия перепугала сеть

Пользователей сети испугало видео, на котором запечатлена опирающаяся на крылья ворона.

Ролик в Twitter опубликовала пользовательница LIWJATAN. "Спасибо за шок сегодня утром. Это вредно для моего сердца", — написала она. В комментариях было отмечено, что ворона, которая встала на крылья, напоминает мускулистую гориллу.

На данный момент запись набрала почти десять миллионов просмотров, более 100 тысяч ретвитов и 250. тыс. лайков.

"Ворона-горилла будет преследовать вас во сне и наяву", — шутят пользователи.

Объяснение необычному ролику нашла орнитолог Кейли Свифт. По ее словам, таким образом птица принимает солнечные ванны.

This guy did not skip wing day! pic.twitter.com/90xEiNy3aS